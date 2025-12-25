Abdullah Kavukcu: Galatasaray'ın Önceliği Orta Saha — Transfer Güncellemesi

Abdullah Kavukcu: Galatasaray'ın transfer önceliği orta saha

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün transfer stratejisini ve önceliklerini Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde paylaştı. Toplantıda Başkan Dursun Özbek ile Genel Sekreter Eray Yazgan da hazır bulundu.

Sane transferi ve transfer piyasasına dair değerlendirme

Kavukcu, Alman futbolcu Leroy Sane hakkında, "Sane’nin kariyerine bakın. Sane’yi herkes kabullendi. Herkes de kabullenmişti zaten. Tarihte olmayan bir transfer gerçekleştirdik. Ocak ayında Sane’yi aldık ama sene sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncunun ocak ayında transfer edilmesi zor" sözleriyle görüşünü aktardı.

Kavukcu, transfer piyasasındaki değişime de dikkat çekerek, "Osimhen’i 75 milyon Euro’ya aldık. Bugün Osimhen’i 75 milyon Euro’ya alma şansın yok. Suudi Arabistan’da transfer politikası değişti. Artık yaşlı ama ismi olan oyunculara yönelmiyorlar. ABD’de de değişiklikler oldu. Bir oyuncu transfer ederken önce bir onay mekanizmasından geçiyorlar. Bizde bu yok. Bonservis rakamları çok yükseldi" değerlendirmesini yaptı.

Orta sahaya takviye: Hedef ve zamanlama

Kulübün önceliğinin orta saha olduğunu vurgulayan Kavukcu, "Kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz. Orta sahaya alacağımız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak’tan sonra kadroya yazabiliriz" dedi. Mevcut kadroda Lemina ve Torreira bulunduğunu, ancak istenen profilde bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kavukcu, hedef oyuncunun şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan olduğunu ve kulübün transfer için 2 Ocak tarihini de değerlendirebileceğini söyledi: "2 Ocak’ta da transfer yaparız. Ben ayın 2’sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor." Ayrıca, Lemina'nın "daha genci ve daha serti" bir profil aradıklarını ifade etti.

Yusuf Demir ve Berkan Kutlu hakkında açıklamalar

Kavukcu, genç oyuncu Yusuf Demir ile yolların ayrılacağını açıkladı: "Yusuf Demir de bir yabancı. Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz, ona ilettik."

Berkan Kutlu konusunda ise şu değerlendirme yapıldı: "Burası Berkan’ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye’den isteyenler var. Berkan’ı sezon başında Espanyol’un istediği doğru. Oradan 500 bin Euro teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten."

Abdullah Kavukcu, transfer süreçlerinin büyük bölümünün kendisi ve teknik direktör tarafından yürütüldüğünü belirterek, kulübün kadrosunu güçlendirme kararlılığını yineledi.

