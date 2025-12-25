Dursun Özbek: 'Her Yerde Şampiyon Olma Hedefimiz Var'

Dursun Özbek: 'Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün her platformda şampiyonluk hedefi olduğunu, özellikle Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın amaçlarından biri olduğunu söyledi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen sohbet toplantısında Özbek, tesisleşme, finansal projeler ve transfer stratejilerini paylaştı.

Tesisleşme ve Kemerburgaz

Özbek, 'Futbolu Florya’dan Kemerburgaz’a taşıdık. Altyapı tesislerinin inşaatına başladık. Mart ayında stadın hemen yanında salon sporlarına hizmet edecek tesisimizin temelini atacağız' dedi. Kemerburgaz projesinin Galatasaray’a maliyetinin 1 milyar TL olduğunu vurguladı.

Finansal durum ve projeler

Başkan, kulübün finansal yapısında önemli mesafe katettiklerini belirterek, 'Bundan 4-5 sene önce Galatasaray’ın finansal boyutunun buraya gelmesi zor bir işti. Yaptığımız çalışmalar ve projelerle Galatasaray’ı finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye getirdik' diye konuştu. Özbek, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmak için yaklaşık 1 milyar 700 milyon TL ödendiğini söyledi ve finansal sürdürülebilirliğin sağlandığını ekledi.

Yatırımlar ve altyapı harcamaları

Özbek, kulübün yaptığı harcamaları şu şekilde sıraladı: Galatasaray Adası'na 10 milyon Dolar, altyapı tesisleri için 11-12 milyon Dolar, Mecidiyeköy binası için 7 milyon Dolar harcanmış ve ayrıca 5 milyon Dolar daha harcanacağı bilgisini verdi. 'Sürdürülebilir finansal yapıyla futbolda 3 senedir şampiyonluk oluyoruz. Dördüncüsüne hızlı bir şekilde gidiyoruz' dedi.

Amatör sporlar ve fonlama

Amatör branşlara ayrılan bütçenin artırılacağını kaydeden Özbek, 'Üyelerimize, yaptığımız projelerden elde edeceğimiz parayı bir hesapta bloke edeceğimizi, buradan gelen nemayla amatör sporlara destek vereceğimizi anlattık. Yakın gelecekte amatör sporlara ayırdığımız bütçe katlayarak devam edecek' ifadelerini kullandı.

Transfer politikası ve projeler

Özbek, transfer yaklaşımını anlatarak, 'Bizim yaptığımız transferlerin bonservis ödemeleri, bu dönemin sonunda bitiyor' dedi. Ayrıca 'Mart sonu ve nisan başı gibi yaklaşık 200 milyon Dolarlık bir projeye temel atacağız. Bir enerji projemiz var. Yenilenebilir enerji için temaslarımızı sürdürdük. Dijital projelerimiz var' şeklinde konuştu. Türkiye’nin en büyük transferini yaptıklarını ve transferleri dikkatli yaptıklarını vurguladı.

Bahis soruşturması ve sponsorluk iddiaları

Sponsorluk tartışmasıyla ilgili Özbek, 'Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. TFF, 'Yapabilirsiniz' deyince yaptık. Ertesi gün federasyon fikrini değiştirdi... Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray’ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir' dedi. Bahis soruşturmasıyla ilgili olarak da, 'Bahis oynayan sporcular zaten cezalarını almıştır. Kimse Galatasaray’ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın' şeklinde konuştu.

Avrupa hedefi ve sürdürülebilir başarı

Özbek, kulübün hedeflerini özetleyerek, 'Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden biri... Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Saman alevi gibi bir sene başarı yakalayıp senelerce oralardan uzak kalmak istemiyoruz' dedi.

Florya, yeni salon projesi ve zaman çizelgesi

Kulübün Vadistanbul'a inen 62 dönümlük arsa üzerinde salon sporları tesisi projesi geliştirdiklerini belirten Özbek, arsayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 49 yıllığına devraldıklarını, inşaat ruhsatı alındıktan sonra Mart sonunda inşaata başlayacaklarını ve projenin yaklaşık 4 sene süreceğini ve maliyetinin yaklaşık 200 milyon Dolar olacağını açıkladı. Florya ihaleleri ve taşınma takvimiyle ilgili olarak, 'Florya’ya kazma vurulacağı gün, buraya taşınacağız' dedi.

Ürün satışları ve taraftar paketleri

'Solo il Gala' kutusunun satışlarıyla ilgili Özbek, '60 bine ulaştık. Hedefimiz yüz bin satış yapmak' açıklamasında bulundu. Leroy Sané için de paket hazırlandığını belirtti.

Başkanın motivasyonu

Özbek, görev anlayışını anlatırken, 'Galatasaray’a hizmet ederken herhangi bir takdir veya iltifat beklentisi içinde olmadım. Ben görev adamıyım... Benim verdiğim mücadele ve savaş da Galatasaray’ı daha iyi yerlere taşımak için. Bir takdir beklentim yok' dedi.

