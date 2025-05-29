Muslera, Galatasaray'a Veda Ediyor: 14 Yılda Birlikte Kazandığımız Başarılar İçin Teşekkürler

Muslera, ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupası kazanamamasının kendisinde bir burukluk bıraktığını ifade ederken, Türkiye ile Uruguay arasında birçok kültürel farklılık olduğunu ve burada mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti.

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