Muslera, Galatasaray'a Veda Ediyor: 14 Yılda Birlikte Kazandığımız Başarılar İçin Teşekkürler

Muslera'dan Duygusal Veda
Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formaya RAMS Başakşehir maçıyla veda ediyor. Galatasaray kariyerinin sona erdiğini duyuran Muslera, duygusal bir veda ile futbolseverlerle buluştu.
Muslera'nın kulübe veda edeceği basın toplantısında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. Özbek, Muslera'nın Galatasaray için artık sadece bir yabancı futbolcu olmadığını, onunla aralarındaki bağı vurgulayarak “Artık o bizden biri” Dursun Özbek, Muslera'nın Galatasaray’a katkı sağladığı önemli dönemlerin altını çizerken, “Muslera'nın dünya futbolundaki yeri çok büyük” Özbek, birlikte imzaladıkları protokol sayesinde Muslera'nın Galatasaray’a hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. “Muslera, tam bir Galatasaraylı duruşu sergiledi” Muslera ise Galatasaray'da geçirdiği 14 yılın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. “Buraya gelmem hayatımın en doğru kararıydı,” diyen Muslera, takım arkadaşlarına ve yönetime teşekkür etti. “Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım,” Muslera, ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupası kazanamamasının kendisinde bir burukluk bıraktığını ifade ederken, Türkiye ile Uruguay arasında birçok kültürel farklılık olduğunu ve burada mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti. Yarın RAMS Başakşehir maçıyla son kez sahaya çıkacak olan Muslera, “Rakibimizin sahasında şampiyon olmak unutulmazdı” Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek'ten Muslera'ya Teşekkür
Muslera'nın Duygusal Konuşması
Son Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor
Dursun Özbek, Muslera'nın Galatasaray’a katkı sağladığı önemli dönemlerin altını çizerken, “Muslera'nın dünya futbolundaki yeri çok büyük” Özbek, birlikte imzaladıkları protokol sayesinde Muslera'nın Galatasaray’a hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. “Muslera, tam bir Galatasaraylı duruşu sergiledi” Muslera ise Galatasaray'da geçirdiği 14 yılın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. “Buraya gelmem hayatımın en doğru kararıydı,” diyen Muslera, takım arkadaşlarına ve yönetime teşekkür etti. “Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım,” Muslera, ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupası kazanamamasının kendisinde bir burukluk bıraktığını ifade ederken, Türkiye ile Uruguay arasında birçok kültürel farklılık olduğunu ve burada mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti. Yarın RAMS Başakşehir maçıyla son kez sahaya çıkacak olan Muslera, “Rakibimizin sahasında şampiyon olmak unutulmazdı” Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.
Özbek, birlikte imzaladıkları protokol sayesinde Muslera'nın Galatasaray’a hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. “Muslera, tam bir Galatasaraylı duruşu sergiledi” Muslera ise Galatasaray'da geçirdiği 14 yılın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. “Buraya gelmem hayatımın en doğru kararıydı,” diyen Muslera, takım arkadaşlarına ve yönetime teşekkür etti. “Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım,” Muslera, ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupası kazanamamasının kendisinde bir burukluk bıraktığını ifade ederken, Türkiye ile Uruguay arasında birçok kültürel farklılık olduğunu ve burada mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti. Yarın RAMS Başakşehir maçıyla son kez sahaya çıkacak olan Muslera, “Rakibimizin sahasında şampiyon olmak unutulmazdı” Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.
Muslera ise Galatasaray'da geçirdiği 14 yılın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. “Buraya gelmem hayatımın en doğru kararıydı,” diyen Muslera, takım arkadaşlarına ve yönetime teşekkür etti. “Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım,” Muslera, ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupası kazanamamasının kendisinde bir burukluk bıraktığını ifade ederken, Türkiye ile Uruguay arasında birçok kültürel farklılık olduğunu ve burada mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti. Yarın RAMS Başakşehir maçıyla son kez sahaya çıkacak olan Muslera, “Rakibimizin sahasında şampiyon olmak unutulmazdı” Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.
Muslera, ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupası kazanamamasının kendisinde bir burukluk bıraktığını ifade ederken, Türkiye ile Uruguay arasında birçok kültürel farklılık olduğunu ve burada mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti.
Yarın RAMS Başakşehir maçıyla son kez sahaya çıkacak olan Muslera, “Rakibimizin sahasında şampiyon olmak unutulmazdı” Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.