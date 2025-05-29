DOLAR
39,11 -0,01%
EURO
44,28 -0,21%
ALTIN
4.145,66 -0,12%
BITCOIN
4.253.469,29 -1,42%

Muslera, Galatasaray'a Veda Ediyor: 14 Yılda Birlikte Kazandığımız Başarılar İçin Teşekkürler

Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera, 14 yılın ardından kulübe veda etti. Son maçında duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 13:23
Muslera, Galatasaray'a Veda Ediyor: 14 Yılda Birlikte Kazandığımız Başarılar İçin Teşekkürler

Muslera'dan Duygusal Veda

Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formaya RAMS Başakşehir maçıyla veda ediyor. Galatasaray kariyerinin sona erdiğini duyuran Muslera, duygusal bir veda ile futbolseverlerle buluştu.

Muslera'nın kulübe veda edeceği basın toplantısında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. Özbek, Muslera'nın Galatasaray için artık sadece bir yabancı futbolcu olmadığını, onunla aralarındaki bağı vurgulayarak “Artık o bizden biri”

Başkan Özbek'ten Muslera'ya Teşekkür

Dursun Özbek, Muslera'nın Galatasaray’a katkı sağladığı önemli dönemlerin altını çizerken, “Muslera'nın dünya futbolundaki yeri çok büyük”

Özbek, birlikte imzaladıkları protokol sayesinde Muslera'nın Galatasaray’a hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. “Muslera, tam bir Galatasaraylı duruşu sergiledi”

Muslera'nın Duygusal Konuşması

Muslera ise Galatasaray'da geçirdiği 14 yılın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. “Buraya gelmem hayatımın en doğru kararıydı,” diyen Muslera, takım arkadaşlarına ve yönetime teşekkür etti. “Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım,”

Muslera, ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupası kazanamamasının kendisinde bir burukluk bıraktığını ifade ederken, Türkiye ile Uruguay arasında birçok kültürel farklılık olduğunu ve burada mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti.

Son Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Yarın RAMS Başakşehir maçıyla son kez sahaya çıkacak olan Muslera, “Rakibimizin sahasında şampiyon olmak unutulmazdı”

Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera...

Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera...

Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera (fotoğrafta) için RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Muslera, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkish Airlines Open 2025: Fransız Martin Couvra Şampiyon
2
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası Devam Ediyor
3
Zewlakow'dan Szymanski'ye Övgü: 'Mükemmel Bir Futbolcu'
4
Muslera, Galatasaray'a Veda Ediyor: 14 Yılda Birlikte Kazandığımız Başarılar İçin Teşekkürler
5
Balkan Şampiyonluğu Hedefleyen Sueda Nil Çalışkan, Karateye 4 Yaşında Başladı
6
Mersin Spor Basketbol Takımı, Play-Off Hedefine Kilitlendi
7
Kahramanmaraş İstiklalspor'un Hedefi 1. Lig ve Süper Lig

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım