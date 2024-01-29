Muslera gemileri yaktı: Galatasaray'a şok üstüne şok

Galatasaray'da transfer sezonu hareketli geçiyor. Süper Lig'de zirveyi hedefleyen sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrasında ara transfer döneminde yeni hamlelere imza atmaya hazırlanıyor. Ancak, bu hareketlilik içerisinde, takımın kalesini 13 sezondur başarıyla koruyan Fernando Muslera'dan şaşkına çeviren bir karar geldi.

Galatasaray'ın sol bek pozisyonunda forma giyen Angelino'nun durumu da gündemde. 19 maçta forma şansı bulan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girmesine sadece 1 maç kala oynatılmayan Angelino'nun bonservisi, Alman ekibi Leipzig tarafından elinde bulunduruluyor. Leipzig, Roma ile transfer görüşmelerini tamamlayarak Angelino'nun İtalya'ya gitmesine izin verdi. Ayrıca, Leipzig'in sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu eklemesi dikkat çekici.





Orta sahanın önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın ise sözleşmesi uzatıldı. 27 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı ve maaşında iyileştirme yapıldı. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Torreira, Galatasaray formasıyla 62 maça çıkarak takıma önemli katkılarda bulundu.

Sol bek mevkisinde yaşanan sıkıntılar üzerine Galatasaray, Angelino'nun ayrılığı sonrasında bu bölgedeki eksikliği gidermeye çalışıyor. Roma'ya transferi kesinleşen Angelino'nun yerine düşünülen isimlerden biri, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın sol beki Marcos Acuna. Ancak, Acuna'nın mevcut kontratının 2025 Haziran'a kadar devam etmesi transfer görüşmelerini tıkıyor.

Fernando Muslera'nın ise takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın kaptanı ve uzun yıllardır kalesini başarıyla koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ancak, yönetim henüz Muslera'ya yeni bir teklif yapmadı. 37 yaşındaki tecrübeli kalecinin bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadığı ve ayrılığı düşündüğü belirtiliyor. Galatasaray'ın en az gol yiyen takım konumunda olduğu bu sezon, Muslera'nın ayrılığıyla birlikte takımın savunma hattında önemli bir değişiklik yaşanabilir.



