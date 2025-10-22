UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - Dinamo Kiev öncesi Reis ve Okan'ın mesajı

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - Dinamo Kiev maçı öncesi

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ve kaleci Okan Kocuk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Thomas Reis: Rakip güçlü, defans planında dikkat

Reis, stadyumdaki basın toplantısında Dinamo Kiev karşısının kolay olmadığını vurguladı ve rakibin ligdeki formuna dikkat çekti. Reis, rakip hakkındaki uyarısını net ifadelerle aktardı:

"Geçiş oyununda çok güçlü ve etkili oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız"

Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara karşı oynamak kesinlikle zor olacaktır. Çünkü güçlü bir rakip. Geçiş oyununda çok güçlü ve etkili oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız. Kesinlikle defans planlarında çok dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak ama biz de kendi evimizde, stadyumumuzda oynayacağız. İyi bir sonuç aldık son oynadığımız karşılaşmadan, bunu sürdürmek istiyoruz. İyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Bu da bizim planımız."

Dinamo Kiev'in son dönemde aradığı sonuçları alamamasının gücünü azaltmadığını vurgulayan Reis, devamında şunları söyledi:

"Oynadığımız son karşılaşmadan iyi sonuç aldık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarınki karşılaşmada da iyi performans göstererek istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Her maç bizim için çok çok önemli. Bu sebepten adım adım, mümkünse hafta hafta gitmeyi tercih ediyoruz."

Oyuncuların moralinin yüksek olduğunu belirten Reis, sakat dönüşlerin sevindirici olduğunu ve kadrodaki rekabetin teknik kadroyu karar vermekte zorladığını aktardı:

"Sakat oyuncularımızın dönmesi sebebiyle de çok mutluyum. Antrenmanlarda tüm oyuncularım forma savaşı veriyor, çok iyi performans gösteriyor. Forma savaşının çıkması da benim için karar vermek konusunda zorluk demek oluyor. Verdiğiniz kararla herkesi de mutlu edemiyorsunuz. Bu da futbolun doğasında var. Sonuç olarak, geçen sezon çok fazla çalıştık bu günlere gelebilmek adına. Bugünlerin keyfini çıkartmamız, oynadığımız futboldan zevk almamız lazım. İyi mantalite göstermeye devam etmemiz lazım. Bu, bizi farklı kılan bir güç. Geçen yıl bizi farklı kılan güçlerden bir tanesi buydu. Umarım yarın taraftarımız stadyumu doldurup iyi destek sağlar, yeni bir galibiyet ile hep birlikte kutlama yaparız."

Hedeflerine ilişkin olarak Reis, daha temkinli bir yaklaşım sergiledi:

"Hedefler konusunda çok fazla konuşmayı seven bir hoca değilim. Ben oyuncularımı tanıyorum, oyuncularım beni tanıyor. Takım olarak her karşılaşmayı kazanmak için oynayan bir takımız. Futbol sonuç oyunudur. Sonuçlar iyi olursa iyi performans gösterdiğiniz konuşuluyor, kötüyse bu konuşulmaz. Bir önceki karşılaşmada galibiyet aldık. İyi pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istiyoruz ama bu, alacağımız puanlara bağlı olacak. Eğer daha fazla puan alabilirsek gruptaki hedefimizi daha da yükseltebiliriz."

Okan Kocuk: Galibiyetle play-off yolunda sağlam adımlar

Kaleci Okan Kocuk, takımın Avrupa arenasına 27 yıl sonra döndüğünün gururunu yaşadıklarını belirtti. Kocuk, Legia Varşova deplasmanından alınan 3 puana değinerek beklentilerini şöyle dile getirdi:

"Taraftarımızla bu maçı heyecanla bekliyoruz. Samsunspor camiası büyük bir camia olduğu için üzerimizde her zaman baskı oluyor. Hem başarılı olmak hem de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Yarın da galibiyet alarak grup aşamasında sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyet alarak play-off için sağlam bir adım atarız."

Sonuç olarak, Reis ve Kocuk'un mesajları, Samsunspor'un sahasında Dinamo Kiev karşısında temkinli ama iddialı bir performans ortaya koyma hedefini özetliyor. Karşılaşma öncesi taraftar desteğinin önemi de öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis ve kaleci Okan Kocuk (fotoğrafta), Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.