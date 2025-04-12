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Muşlu Genç Bilek Güreşçisi Zeliha Güven, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Muş'ta yaşayan 16 yaşındaki Zeliha Güven, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle günde 600 şınav çekiyor ve antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 11:18
Muşlu Genç Bilek Güreşçisi Zeliha Güven, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Günde 600 Şınavla Şampiyonluk Yolunda

Muş'ta, 16 yaşındaki bilek güreşçisi Zeliha Güven, günde 600 şınav çekerek ve halter kaldırarak Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor. Beden eğitimi öğretmeni Hünkar Şahin tarafından yeteneği keşfedilen Zeliha, her gün yoğun antrenman programına devam ediyor.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Tandoğan köyünde yaşayan Zeliha, iki yıl önce eğitim aldığı Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde keşfedildi. Öğretmeninin destekleriyle köyde yaptığı antrenmanlar sayesinde, Şanlıurfa’da düzenlenen bölge müsabakalarında hem sağ hem de sol kolda birinci oldu. Geçtiğimiz hafta Kayseri’deki milli takım seçmelerinde 55 kiloda ikinci olarak büyük bir başarı kazandı. Bu başarılarıyla 19 Nisan'da Manisa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası ve gelecek ay Romanya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Sıkı Antrenman ve Azim

Zeliha, antrenmanlarından bahsederken, "Evde günde 600 şınav çekiyorum. 10 kiloluk halterle çalışıyorum. Rakip bulamadığım için amcalarımla bilek güreşi yaparak kendimi geliştiriyorum," ifadelerini kullandı. Geç saatlere kadar antrenman yaptığını vurgulayan Zeliha, okula giderken bir yandan da ev işlerinde annesine yardım ettiğini belirtti.

Öğretmeninin Desteğiyle İlerliyor

Öğretmen Hünkar Şahin, Zeliha’nın yeteneklerini fark ettiğini ve onu daha da geliştirmek için yardımcı olduğunu ifade etti. "Bölgedeki birinciliği ile Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Zeliha'nın yeteneklerine inanıyorum ve başaracağını biliyorum,” şeklinde konuştu. Zeliha, okul spor salonunun olmamasına rağmen evde antrenman yapıyor ve bu süreçte onun yanındadır.

Muş'ta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Zeliha Güven, hedef olarak...

Muş'ta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Zeliha Güven, hedef olarak belirlediği Avrupa şampiyonluğu için her gün 600 şınav çekiyor, halter kaldırıyor ve amcalarıyla antrenman yapıyor.

Muş'ta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Zeliha Güven, hedef olarak...

Muş'ta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Zeliha Güven, hedef olarak belirlediği Avrupa şampiyonluğu için her gün 600 şınav çekiyor, halter kaldırıyor ve amcalarıyla antrenman yapıyor.

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