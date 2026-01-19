Mustafa Acun Kılıç Denizli'yi Gururlandırdı: Karate ve Oryantiringde Madalyalar

Genç sporcu uluslararası arenada çift branşta başarıya imza attı

Denizli’yi ve Türkiye’yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden genç sporcu Mustafa Acun Kılıç, karate ve oryantiringde elde ettiği madalyalarla dikkat çekti. Çok yönlü spor kariyeriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Balkan Karate Şampiyonasında, 12 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Kılıç; aynı zamanda oryantiring branşında altın madalyaya uzanarak çift branşta üstün bir performans sergiledi.

Başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Kılıç, hedeflerinin daha da büyük olduğunu belirterek, "Sıradaki hedefim dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.

Spor kariyerinde çok yönlü bir profile sahip olan Mustafa Acun Kılıç, futbol liginde ilk sekiz takım arasında stoper pozisyonunda forma giyerken, geçmişte cimnastikle de ilgilendi. Sporculuğunun yanı sıra sinema ve dizi projelerinden teklifler alan genç sporcu, ilerleyen dönemde bu alanda da kendini denemeyi planlıyor.

Azmi, disiplini ve elde ettiği başarılarla Türk sporuna umut veren Mustafa Acun Kılıç, spor camiası tarafından ilgiyle takip ediliyor.

