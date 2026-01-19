Mustafa Acun Kılıç Denizli'yi Gururlandırdı: Karate ve Oryantiringde Madalyalar

Denizlili sporcu Mustafa Acun Kılıç, Balkan Karate Şampiyonası'nda bronz ve oryantiringde altın madalya kazanarak uluslararası arenada Denizli ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:35
Mustafa Acun Kılıç Denizli'yi Gururlandırdı: Karate ve Oryantiringde Madalyalar

Mustafa Acun Kılıç Denizli'yi Gururlandırdı: Karate ve Oryantiringde Madalyalar

Genç sporcu uluslararası arenada çift branşta başarıya imza attı

Denizli’yi ve Türkiye’yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden genç sporcu Mustafa Acun Kılıç, karate ve oryantiringde elde ettiği madalyalarla dikkat çekti. Çok yönlü spor kariyeriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Balkan Karate Şampiyonasında, 12 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Kılıç; aynı zamanda oryantiring branşında altın madalyaya uzanarak çift branşta üstün bir performans sergiledi.

Başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Kılıç, hedeflerinin daha da büyük olduğunu belirterek, "Sıradaki hedefim dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.

Spor kariyerinde çok yönlü bir profile sahip olan Mustafa Acun Kılıç, futbol liginde ilk sekiz takım arasında stoper pozisyonunda forma giyerken, geçmişte cimnastikle de ilgilendi. Sporculuğunun yanı sıra sinema ve dizi projelerinden teklifler alan genç sporcu, ilerleyen dönemde bu alanda da kendini denemeyi planlıyor.

Azmi, disiplini ve elde ettiği başarılarla Türk sporuna umut veren Mustafa Acun Kılıç, spor camiası tarafından ilgiyle takip ediliyor.

DENİZLİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI ARENADA BAŞARIYLA TEMSİL EDEN GENÇ SPORCU MUSTAFA ACUN...

DENİZLİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI ARENADA BAŞARIYLA TEMSİL EDEN GENÇ SPORCU MUSTAFA ACUN KILIÇ, KARATE VE ORYANTİRİNGTE KAZANDIĞI MADALYALARLA DİKKAT ÇEKERKEN, ÇOK YÖNLÜ SPOR KARİYERİYLE GELECEĞE EMİN ADIMLARLA HAZIRLANIYOR

DENİZLİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI ARENADA BAŞARIYLA TEMSİL EDEN GENÇ SPORCU MUSTAFA ACUN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Masa Tenisi Hedefi: Başarı
2
Gökay Iravul: Aykut Kocaman Benim İçin Bir Baba Gibi
3
Denizli Aka Spor Heptatlonda İki Türkiye İkinciliğiyle Döndü
4
Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
5
Eskişehirspor 5-1 İzmir Çoruhlu | TFF 3. Lig 4. Grup
6
Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
7
Mustafa Acun Kılıç Denizli'yi Gururlandırdı: Karate ve Oryantiringde Madalyalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları