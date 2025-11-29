Mustafa Alper Avcı: 'Kırılgan bir yapıya sahibiz'

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Erzurumspor FK'ya 4-0 yenildikleri maç sonrası savunma zaaflarını 'Kırılgan bir yapıya sahibiz' diyerek değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:06
Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı takımının sahaya yansıtamadığı oyun ve savunma zafları üzerinde durdu.

Avcı, özellikle ilk yarıdaki savunma organizasyonunu eleştirerek, "Skordan bağımsız olarak bugün oyun anlamında özellikle savunma tarafında, top rakipteyken rakibin kenar ortalarına karşı cevap veremedik" ifadelerini kullandı. İlk yarıya ilişkin rakamları aktaran Avcı, 29 orta ve buna eklenen 6 korner ile toplam 35 pozisyon olduğunu, topun oyunda kalma süresinin 20 dakika olduğunu söyledi ve "Yani her dakikada iki ortayı savunmak zorunda kalıyorsunuz ve buna çözüm bulamadık" dedi.

Avcı, devreye son saniyede yenen golle 1-0 geride girdiklerini belirtti ve takımının yapısını özetleyerek: 'Kırılgan bir yapıya sahibiz' ifadelerini kullandı.

İkinci yarı planlarına değinen Avcı, "İkinci yarı biraz daha topa sahip olup ön bölgeye taşımak istedik. İlk yarıdaki kenar ortalarını savunamamak ve ikinci topları alamamak rakibin tekrar orta yapmasına sebep oldu" diyerek, yine kenar ortalarından yedikleri gollerin maçın kaderini belirlediğini vurguladı.

Teknik direktör sözlerine, savunma sorunlarının kendilerini üzdüğünü belirterek devam etti: "Son 3 maçtır yediğimiz goller buna örnek. Eksik ve sakat oyuncularımız var ama bunlar bahane değil. Sonuçta sahada 11 kişiydik. Skordan dolayı üzgünüz. Erzurumspor’u tebrik ediyoruz."

