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Mustafa Dalcı, İstikrar Sorunu ile Mücadele Ediyor

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, kariyeri boyunca istikrar yakalamakta zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:17
Mustafa Dalcı, İstikrar Sorunu ile Mücadele Ediyor

Mustafa Dalcı'nın Kariyeri ve İstikrar Sorunu

51 yaşındaki teknik direktör Mustafa Dalcı, 2021-2022 sezonunda MKE Ankaragücü ile şampiyonluk yaşadı ancak kariyeri boyunca çalıştığı takımlarda ortalama 15 maça çıkması dikkat çekiyor.

Dalcı, MKE Ankaragücü ile 4. kez anlaşarak sarı-lacivertli kulüpte toplamda 57 karşılaşmaya katıldı. İlk kez göreve geldiğinde "geçici teknik direktör" olarak 12 maça çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Daha sonrasında ise teknik direktör olarak 3 karşılaşmada takımının başında yer aldı.

2021-22 sezonunda yeniden MKE Ankaragücü'nün başına geçen Dalcı, 42 maç görevde bulunarak takımı Süper Lig‘e taşıdı. Ancak 2022-23 sezonunun ilk 3 maçının ardından görevden ayrılarak kulüple yollarını ayırdı. 2024-25 sezonunda MKE Ankaragücü ile tekrar anlaşan Dalcı, 23. haftada yaşanan 1-0İstanbulspor mağlubiyetinin ardından takımın başına getirildi.

Bu Sezon 3. Takımını Çalıştırıyor

Bu sezon, Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor’un teknik direktörü olarak görev alan Dalcı, 10 maçta takımın başında bulunduktan sonra 29 Ocak’ta Sakaryaspor’un başına geçti. Yeşil-siyahlı ekipte yalnızca 1 maça çıkabilen Dalcı, 6 Şubat’ta takımdan ayrıldı ve 5 gün sonra MKE Ankaragücü ile anlaştı.

Kariyeri boyunca toplamda 9 kulüpte 140 maç yönetiminde bulunan Dalcı, bu kulüpler arasında Başkent Akademi FK (19 maç), Osmanlıspor (14), Zonguldak Kömürspor (11), İstanbulspor (0), Gençlerbirliği (16), Manisa FK (12), Adana Demirspor (10) ve Sakaryaspor (1) yer alıyor.

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