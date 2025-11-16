Mustafa Denizli'den Taraftarlara Uyarı: Kocaelispor ve Futbol Tutkusu

Mustafa Denizli'den taraftarlara uyarı

Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'na katılan teknik direktör Mustafa Denizli, taraftar, takım ve yönetim arasındaki sınırların korunması gerektiğini vurguladı. Denizli, Kocaeli örneği üzerinden aşırı taraftar tutkusu nedeniyle kulüplerin geri düşebildiğine dikkat çekti.

Programda eski futbolcu Kaan Dobra, teknik direktör Güvenç Kurtar ve Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Bülent Özer de konuştu. Moderatörlüğü spor spikeri Erdoğan Arıkan üstlendi ve etkinliği çok sayıda futbolsever takip etti.

Denizli'nin uyarısı ve Kocaelispor vurgusu

Denizli sempozyumda şu uyarıyı yaptı: "Taraftar, takım ve yönetim ilişkilerinde görünmez çizgiler vardır. Bu çizgiler aşıldığında başarı bağları kopar, dengeler bozulur. Bizdeki taraftar sevgisi bazen kulüpleri amatör kümelere kadar düşürebilecek kadar yoğun yaşanıyor. Sakarya, Karşıyaka, Göztepe, Altay, Bursa, Eskişehir buna örnektir. Kocaelispor nasıl döndüyse onlar da Süper Lig’e dönecektir."

Denizli, Kocaelispor'un kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu toplantıda bu grubun içinde yer aldıysam burada bir iz bırakmışım demektir. Teknik adamlık dönemimde üzerinde en çok iz bıraktığım takım Kocaelispor’dur. Çünkü hayatım boyunca burayla ilişkimi kesmedim. Kocaelispor’a da Kocaeli insanına da minnettarım. Türkiye’de kazanmadığımız kupa kalmadı. Kocaeli’de çok önemli dostluklar kazandım. Böyle bir günde aranızda olmaktan çok mutluyum. Takımın oynadığı futboldan büyük keyif alıyordum. Hiçbir maçı oturarak seyretmedim. Kocaeli maçlarını kenarda hiç seyretmedim. Çok güzel bir takımdık" dedi.

Kaan Dobra: "Gerçek bir İzmitli oldum"

Kocaelispor formasıyla 10 yıl geçiren eski futbolcu Kaan Dobra, kente bağlılığını anlattı: "Burada olmaktan çok mutluyum. Mustafa Denizli beni 1994’te Kocaeli’ye getirdi. 10 yıl güzel bir futbol hayatı yaşadım. 31 yıldır burada yaşıyorum. Güvenç Hoca beni her yerde oynattı, orta sahada bile oynadım. Gerçek bir İzmitli oldum, Kocaelisporluyum ve mutluyum. Biraz hızlıydım, topa iyi vuruyordum. Kocaelispor formasıyla 36 gol attım. Şu anda Kocaelispor’u çok beğeniyorum. İyi takım, iyi yönetici var, başarılar diliyorum."

Eski yönetici Bülent Özer ise Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir’in "futbolcu tarlası" olduğunu belirtti ve kulüple 40 yıl iç içe olduğunu söyledi.

Güvenç Kurtar: "23 puan farkla şampiyon olduk"

Eski futbolcu ve teknik direktör Güvenç Kurtar, Mustafa Denizli’nin Kocaelispor’a önemli bir vizyon kattığını ifade etti: "Kaan Dobra’ya ’ışık hızı’ derler, çok karakterli ve iyi bir futbolcudur. Burada olmaktan çok mutluyum, eski arkadaşlarımı gördüm, hatıralarımı tazeledim. Biz 23 puan farkla şampiyon olduk, dünyada örneği var mı bilmiyorum. Kocaelispor’un geleceği iyi. Ekonomik olarak güçlü, transferleri doğru. Böyle giderse seneye de şampiyonluğa oynar."

MUSTAFA DENİZLİ