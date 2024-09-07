Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MXGP Türkiye'de İlk Gün Yarışları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ilk günü geride kaldı. İşte günün sonuçları ve detaylar.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:59
MXGP Türkiye'de İlk Gün Yarışları Tamamlandı

MXGP Türkiye'de İlk Gün Yarışları Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı olan MXGP Türkiye'de ilk gün yarışları başarıyla tamamlandı. Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, farklı kategorilerde birçok heyecan dolu yarış gerçekleştirildi.

Yarışlar ve Sonuçlar

Bu organizasyon çerçevesinde, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama yarışları, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı.

Özellikle şampiyona çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda ilk ayak yarışını Kawasaki takımından Yeni Zelandalı Courtney Duncan birinci olarak tamamladı. GASGAS sürücüsü İspanyol Daniela Fontanesi ikinci, Yamaha takımından Hollandalı Lotte Van Drunen ise üçüncü oldu.

EMX250 1. ayak yarışında ise Fransa'dan Mathis Valin birinci gelirken, Valerio Lata ikinci, Ivano Van Erp ise üçüncü sırada yer aldı.

Gelecek Günler ve Katılımcılar

Yarın, MXGP ile MX2 kategorilerinin 1. ayak yarışları ve dört farklı kategorinin final etapları ile ödül törenleri yapılacak. Bu yılki yarışlara toplamda 28 ülkeden 114 sporcu katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları