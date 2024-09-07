MXGP Türkiye'de İlk Gün Yarışları Tamamlandı

MXGP Türkiye'de İlk Gün Yarışları Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı olan MXGP Türkiye'de ilk gün yarışları başarıyla tamamlandı. Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, farklı kategorilerde birçok heyecan dolu yarış gerçekleştirildi.

Yarışlar ve Sonuçlar

Bu organizasyon çerçevesinde, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama yarışları, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı.

Özellikle şampiyona çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda ilk ayak yarışını Kawasaki takımından Yeni Zelandalı Courtney Duncan birinci olarak tamamladı. GASGAS sürücüsü İspanyol Daniela Fontanesi ikinci, Yamaha takımından Hollandalı Lotte Van Drunen ise üçüncü oldu.

EMX250 1. ayak yarışında ise Fransa'dan Mathis Valin birinci gelirken, Valerio Lata ikinci, Ivano Van Erp ise üçüncü sırada yer aldı.

Gelecek Günler ve Katılımcılar

Yarın, MXGP ile MX2 kategorilerinin 1. ayak yarışları ve dört farklı kategorinin final etapları ile ödül törenleri yapılacak. Bu yılki yarışlara toplamda 28 ülkeden 114 sporcu katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı. EMX250'de 1. ayak yarışında Mathis Valin (fotoğrafta) birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin ilk gün yarışları sona erdi.