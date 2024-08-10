Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Heyecanı
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelesini sürdürüyor.
Çeyrek Finale Yükseldi
Grand Palais'ta gerçekleşen müsabakalarda, Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kilo kategorisinin son 16 turunda Şilili sporcu Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Bir Sonraki Rakip: Rama Abo-Alrub
Çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile ringde buluşacak olan Nafia Kuş Aydın, Türkiye'yi bu önemli turnuvada temsil etmeye devam ediyor.