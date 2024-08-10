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Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi

Nafia Kuş Aydın, olimpiyatlarda çeyrek finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:04
Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Heyecanı

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelesini sürdürüyor.

Çeyrek Finale Yükseldi

Grand Palais'ta gerçekleşen müsabakalarda, Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kilo kategorisinin son 16 turunda Şilili sporcu Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Bir Sonraki Rakip: Rama Abo-Alrub

Çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile ringde buluşacak olan Nafia Kuş Aydın, Türkiye'yi bu önemli turnuvada temsil etmeye devam ediyor.

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