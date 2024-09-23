Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Türkiye Ragbi Federasyonu'nda Başkan Değişmedi

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun düzenlediği 5. Olağan ve Mali Genel Kurul, Ankara'daki TZOB Otel'de gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda, mevcut başkan Nahit Şahin tekrar başkanlığa seçildi.

Seçim Sonuçları ve Yarışma

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Nahit Şahin ve eski başkan Murat Pazan arasında bir rekabet yaşandı. Oylama öncesinde yönetim kurulunun faaliyetleri ve mali durumu ibra edildi.

Oylama sonucunda toplam 218 delegenin katıldığı toplantıda Nahit Şahin 128 oyla başkanlığa yeniden seçilirken, Murat Pazan 89 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Nahit Şahin’in Açıklamaları

Seçimin ardından camiaya seslenen Nahit Şahin, birlik vurgusu yaptı. "Biz bir aileyiz, herkesin başkanıyız. Bütün kulüplerimize eşit davranacağız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yarın milli maçımız var, işbaşı yapmalıyız," dedi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Nahit Şahin'in yönetiminde yer alan asil üyeler şunlardır:

Şefik Aygöl

Osman Yurt

Tuncay Gündüz

Sercan İlker Ertan

Hüseyin Kuriş

Selçuk Görgülü

Emir Can Kefeli

Yavuz Kaan Akın

Engin Kömürcü

Hamza Taş

Federasyon, önümüzdeki dönemde tüm kulüplerle bir arada çalışarak daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin yeniden seçildi.