Namağlup Şampiyon Kızların Hedefi: Milli Takım Forması

Kayseri'deki 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kız Futbol Takımı, milli takım forması hayali ile gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:20
Namağlup Şampiyon Kızların Hedefi: Milli Takım Forması

7. Sınıf Öğrencisi Nursema'nın Hayali

Kayseri'de 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kız Futbol Takımı, okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda üç yıldır namağlup il birincisi olmanın haklı gururunu yaşıyor. Kız futbol takımının oyuncuları, milli takım forması giyme hayali ile çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılarla Dolu Yolculuk

2021 yılında kurulan kız futbol takımı, farklı sınıflardan seçilen 20 öğrenciden oluşuyor. Takım, katıldığı organizasyonlarda üç kez üst üste şampiyonluk kazanarak birçok kupa ve madalyanın sahibi oldu. Beden eğitimi öğretmeni Şafak Afan, "Kızlarımızı önce Kayseri Gençlerbirliği ve Kayserispor gibi yerel takımların altyapısına yerleştirmeyi, ardından milli takım formasına uzanan bir yolculuk hedefliyoruz" dedi.

Öne Çıkan Sporcuların Hedefleri

Takımın kalecisi 7. sınıf öğrencisi Nursema Gürpınar, futbola olan ilgisinin mahallede top oynayan erkek çocuklarını izlerken başladığını belirtti. Nursema, "En büyük hayalim milli takımda olmak" diyerek ailesinin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Nursema'nın annesi Songül Gürpınar, "Kadın ve erkeklerin meslek grubuna göre ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kızımı milli takımda görmek istiyorum" dedi.

Hedeflere Ulaşmak İçin Mücadele

6. sınıf öğrencisi Aysima Deveci, futboldaki hedefinin milli takım kadrosunda yer almak olduğunu ifade etti. "Sahada gösterdiğim performansla ön yargıları kırdım" diyen Deveci, kendisine destek olan aile üyelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

8. sınıf öğrencisi Ayla Selen Karaoğlan ise sağ kanat oyuncusu olarak takımını en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Takımımı zirveye taşımak için çabalıyorum. Fenerbahçe ve milli takımda oynamayı çok istiyorum" dedi.

Kayseri'de okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda üç yıldır namağlup il birincisi olan...

Kayseri'de okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda üç yıldır namağlup il birincisi olan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kız Futbol Takımı oyuncuları, milli takım forması giyme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda üç yıldır namağlup il birincisi olan...

Kayseri'de okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda üç yıldır namağlup il birincisi olan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kız Futbol Takımı oyuncuları, milli takım forması giyme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

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