Napoli, Serie A'da Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

İtalya Serie A'da Napoli Şampiyonluğa Uzandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Napoli, Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Maç, Diego Armando Maradona Stadı'nda gerçekleşti ve Napoli'nin gollerini Scott McTominay ve Romelu Lukaku kaydetti.

Napoli'nin Başarısı

Ligde toplamda 82 puan toplayarak sezonu birinci sırada tamamlayan Napoli, Serie A tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Bu zafer, kulübün müzesine ekleyeceği değerli bir kupa daha oldu.

Inter'in Mücadelesi

Şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Inter, deplasmanda Como'yu 2-0 yenmesine rağmen, sezonu Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezonu 5 gol ve 6 asistle tamamladı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Napoli taraftarları, kentin farklı noktalarında bir araya gelerek maçı dev ekranlarda izledi.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Napoli taraftarları, kentin farklı noktalarında bir araya gelerek maçı dev ekranlarda izledi.