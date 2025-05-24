DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.177.816,7 0,53%

Napoli, Serie A'da Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Napoli, Cagliari'yi 2-0 yenerek Serie A'da 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 05:10
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 05:11
Napoli, Serie A'da Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

İtalya Serie A'da Napoli Şampiyonluğa Uzandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Napoli, Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Maç, Diego Armando Maradona Stadı'nda gerçekleşti ve Napoli'nin gollerini Scott McTominay ve Romelu Lukaku kaydetti.

Napoli'nin Başarısı

Ligde toplamda 82 puan toplayarak sezonu birinci sırada tamamlayan Napoli, Serie A tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Bu zafer, kulübün müzesine ekleyeceği değerli bir kupa daha oldu.

Inter'in Mücadelesi

Şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Inter, deplasmanda Como'yu 2-0 yenmesine rağmen, sezonu Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezonu 5 gol ve 6 asistle tamamladı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli...

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Napoli taraftarları, kentin farklı noktalarında bir araya gelerek maçı dev ekranlarda izledi.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli...

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Napoli taraftarları, kentin farklı noktalarında bir araya gelerek maçı dev ekranlarda izledi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Napoli, Serie A'da Şampiyonluk Sevinci Yaşadı
2
Gaziantep FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
3
Iğdır FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazır
4
Süper Lig 2023-2024 Sezonu: Gol Kralları ve Rekorlar
5
FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Kupasını Aldı
6
Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da Başladı
7
Kayserispor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya