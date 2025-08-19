DOLAR
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos

4. Geleneksel Navasartyan Yaz Festivali 22-24 Ağustos'ta Kınalıada'da; spor, konser ve kültür etkinlikleri üç gün boyunca sürecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:36
4. Geleneksel Navasartyan Yaz Festivali: 22-24 Ağustos'ta Kınalıada

Türk Telekom ve Spor Toto sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği himayesinde düzenlenen 4. Geleneksel Navasartyan Yaz Festivali, 22-24 Ağustos tarihlerinde Kınalıada'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun sorumluluğunu Luys Medya üstleniyor.

Festivalin kapsamı

Üç gün sürecek festivalde, binlerce yıllık bir geleneğin çağdaş yansımaları spor, sanat ve kültür ekseninde bir araya gelecek. Etkinlikler ada sakinleri ve ziyaretçilere açık olacak.

Spor müsabakaları

Festival kapsamında 10 farklı branşta müsabakalar düzenlenecek: futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, su topu, satranç, dart, masa tenisi ve tavla. Yarışmalar gün boyu sürecek ve izleyiciler için ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Çocuk ve aile etkinlikleri

Festival alanında yüz boyama ve şişme oyun alanları gibi aktivitelerle çocuklara yönelik programlar gün boyu devam edecek. Konserler ve renkli etkinlikler ada halkı ile ziyaretçilere açık olarak gerçekleşecek.

Konser programı ve kapanış

Festivalin ilk gününde sahne alacak isimler arasında Türk müziğinin usta ismi Nükhet Duru ile Majak Toşikyan, Petro Dıvarcı, Ari Barutoğlu, Bartev Garyan ve Yani Kordomenidis yer alıyor. Organizasyonun kapanış seremonisi 24 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da yapılacak; seremoninin ardından saat 21.15'te sanatçı Bengü sahneye çıkacak.

