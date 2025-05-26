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Nazlı Savranbaşı Tarihe Geçti: İlk Kadın Cimnastikçi Avrupa Finaline Yükseldi

Nazlı Savranbaşı, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçerek kadınlarda genel tasnif finallerine katıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 23:18
Nazlı Savranbaşı Tarihe Geçti: İlk Kadın Cimnastikçi Avrupa Finaline Yükseldi

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Tarihi Başarı

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, Türkiye cimnastik tarihinde ilk kez kadınlarda genel tasnif finallerine katılma hakkı kazandı.

Takım ve Bireysel Elemelerde Çarpıcı Performanslar

Organizasyonun açılış günü, kadınlar için takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı. Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Ceren Biner, Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan'dan oluşan Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, serilerini asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletlerinde sunarak 145.697 puanla 16. sırada yer aldı.

Nazlı'nın Eşsiz Başarısı

Genel tasnif elemelerinde Nazlı Savranbaşı, 49.233 puan alarak en iyi 24 sporcu arasına girmeyi başardı. Bu başarı, Türkiye'nin Cimnastik tarihine bir not düşerek, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyük kadınlarda genel tasnif finallerine katılan sporcu olarak kaydedildi.

Milli Takım Antrenörünün Açıklamaları

Milli takım antrenörlerinden Cem Volkan Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda takım hedeflerini şu şekilde belirtti: "2027 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 13'ün içinde olmak istiyoruz. İlk 8 ülke içinde yer almayı hedefliyoruz ve bu sayede dünya şampiyonasına gitme kotası elde edeceğiz. Adım adım ilerliyoruz ve buna inancımız tam."

Takım Ruhu ve Destek

Diğer antrenör Göksu Üçtaş Şanlı, takım olarak güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kızlar ellerinden geleni yaptı. Yarışmanın sonuna kadar birbirimizi destekledik. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı." dedi.

Nazlı'dan Duygusal Açıklama

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden açıklamalarda bulundu. "Finallerde olduğum için mutluyum. Birkaç yıl önce zor bir dönem geçirmiştim ama geri döndüm. Emeklerimin karşılığını aldım." diyerek duygularını paylaştı.

Nazlı'nın ilerleyen günlerde gösterdiği performans, Türkiye cimnasit takımının uluslararası alandaki geleceği için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü sona...

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü sona...

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.

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