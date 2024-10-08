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Nazmiye Ak Avrupa Bocce Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Nazmiye Ak, Avrupa Bocce Şampiyonası'nda gençler kategorisinde bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:05
Nazmiye Ak Avrupa Bocce Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Nazmiye Ak'ın Avrupa Bocce Başarısı

İspanya'nın Isla Cristina kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası’nda milli sporcu Nazmiye Ak, gençler kategorisinde önemli bir başarıya imza atarak bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuz Nazmiye Ak, genç kızlar altın nokta kategorisinde gerçekleştirdiği performansla Avrupa üçüncüsü olmuştur." ifadelerine yer verdi.

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