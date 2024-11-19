NBA'de Alperen Şengün'ün Rockets'ı 5 Maç Sonra Mağlup Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Milwaukee Bucks'a 101-100 mağlup olarak 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

NBA'e 8 maçla devam edildiği bu gün, Rockets'ın Milwaukee Bucks deplasmanında yaşadığı bu sonucun ardından Alperen Şengün, karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Washington Wizards Galibiyete Hasret Kaldı

Washington Wizards, konuk olduğu New York Knicks'e 134-106 kaybederek, bu sezon üst üste 9, toplamda ise 11. kez mağlup oldu. Konuk ekipte Carlton Carrington, Corey Kispert ve Jonas Valanciunas 18'er sayı ile takım arkadaşlarına destek verse de kazanmayı başaramadı. Ev sahibi Knicks'te ise Jalen Brunson 26 sayı ve 11 asist ile dikkat çekerken, Karl-Anthony Towns 24 sayı ve 12 ribauntla galibiyeti pekiştirdi.

Philadelphia 76ers, 11. Yenilgisini Aldı

Deplasmanda Miami Heat'e 106-89 kaybeden Philadelphia 76ers, bu sezon 11. yenilgisini yaşadı. Doğu Konferansı'nda 2 galibiyete sahip olan 76ers'da Jared McCain 20 sayı, Paul George ise 18 sayı kaydetti. Miami Heat'te Jimmy Butler 30 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

Orlando Magic'tan Ardışık 6. Galibiyet

Orlando Magic, Phoenix Suns deplasmanında 109-99 galip gelerek bu sezon peş peşe 6. kez salondan zaferle ayrıldı. Bu seriden önceki 5 maçını kaybeden Orlando Magic, son 6 karşılaşmasında New Orleans Pelicans, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers ve Phoenix Suns maçlarını kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Maç Sonuçları

Detroit Pistons - Chicago Bulls: 112-122

Miami Heat - Philadelphia 76ers: 106-89

New York Knicks - Washington Wizards: 134-106

Toronto Raptors - Indiana Pacers: 130-119

Milwaukee Bucks - Houston Rockets: 101-100

Phoenix Suns - Orlando Magic: 99-109

Sacramento Kings - Atlanta Hawks: 108-109

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors: 102-99

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.