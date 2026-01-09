Nelson Semedo: Süper Kupa zaferi sezon için moral olur

Basın toplantısında hedef net: Futbolun konuşulduğu bir final

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesinde duygularını paylaştı. Semedo, röportajında takımın finale kaldığı için mutlu olduğunu ve Samsunspor karşısındaki performansın kendilerini bu noktaya getirdiğini vurguladı.

Semedo, 'Umarım güzel bir maç olur, sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. Sezonun geri kalanı içinse kupayı kazanmak bizler için moral olur' ifadelerini kullandı.

Maç bilgileri ve takımın durumu

Finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen ortak basın toplantısında Semedo, takımın hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi.

Semedo, yeni transferlere de değinerek, 'Takıma yeni katılan iyi transferlerimiz var; Musaba ilk maçta kendi gelişimini gösterdi. Mert ve Matteo da bugün takımla çalıştı' dedi. Ayrıca yeni yıla galibiyetle başladıklarını ve kulüp ile taraftarların bu kupayı hak ettiğini sözlerine ekledi.

Semedo, kulübün son kez bu kupayı 2014 yılında kazandığına dikkat çekerek, 'Daha da iyi olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.

