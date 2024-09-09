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Nersan Holding, Fenerbahçe Beko'nun Yeni Sponsoru Oldu

Nersan Holding, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın forma kol yanı sponsoru oldu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:33
Nersan Holding, Fenerbahçe Beko'nun Yeni Sponsoru Oldu

Nersan Holding ve Fenerbahçe Beko Arasındaki Yeni Sponsorluk Anlaşması

Nersan Holding, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın "forma kol yanı" sponsoru olarak takımda yerini aldı.

Büyük Destek ve İş Birliği

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımlarımızın da sponsoru olan Nersan Holding’in logosu, 2024-25 sezonunda takımımızın ulusal müsabakalarda giyeceği formalarının kol kısmında yer alacaktır. Nersan Holding'e kulübümüze vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." diye belirtildi.

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