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Nesibe Aydın, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti: 85-48

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bodrum Basketbol'u 85-48'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:48
Nesibe Aydın, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti: 85-48

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İlginç Bir Mücadele

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 13. haftasında Bodrum Basketbol'u konuk etti. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Nesibe Aydın, sahadan 85-48 galip ayrılmayı başardı.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip, maçın başından itibaren etkili oyunuyla rakibini zorlu anlar yaşattı. İyi bir takım oyunu sergileyen Nesibe Aydın, özellikle savunmada sağlam bir duruş sergiledi.

Bodrum Basketbol ise performansını yükseltmekte zorlanırken, Nesibe Aydın'ın ataklarını durdurmakta etkisiz kaldı. Sonuç itibarıyla, bu farklı galibiyet, Nesibe Aydın için ligin üst sıralarına tırmanmak adına önemli bir adım oldu.

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