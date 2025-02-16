Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Deplasmanda Geçti

Nesibe Aydın, Tarsus'ta Zafere Ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsus Spor ile kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Deplasmanda oynanan bu maçta Nesibe Aydın, rakibi İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81'lik sonuçla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, takımların ligdeki performansı açısından belirleyici bir etki yaratacak.

Maçta gösterdikleri üstün performansla öne çıkan Nesibe Aydın, taraftarlarını da sevindirdi. Maçın ilk çeyreğinden itibaren etkili bir oyun sergileyen ekip, galibiyet için gerekli olan tüm adımları başarıyla attı.