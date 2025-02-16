Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Deplasmanda Geçti

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:06
Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Deplasmanda Geçti

Nesibe Aydın, Tarsus'ta Zafere Ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsus Spor ile kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Deplasmanda oynanan bu maçta Nesibe Aydın, rakibi İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81'lik sonuçla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, takımların ligdeki performansı açısından belirleyici bir etki yaratacak.

Maçta gösterdikleri üstün performansla öne çıkan Nesibe Aydın, taraftarlarını da sevindirdi. Maçın ilk çeyreğinden itibaren etkili bir oyun sergileyen ekip, galibiyet için gerekli olan tüm adımları başarıyla attı.

İLGİLİ HABERLER

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor-Amed Maçında Kıran Kırana Müsabaka: Koşukavak ve Çetin'in Açıklamaları
2
Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü
3
Trendyol Süper Lig: Samsunspor, Konyaspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
4
Büyükler Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
5
Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Deplasmanda Geçti
6
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ve Kayserispor İlk Yarısı 0-0 Berabere
7
Beşiktaş'ın 2024-2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Onaylandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor