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Nesim Turan, Engellilere Destek İçin Yeni Bir Yola Çıkıyor

Eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, sporu bırakma nedenlerini açıkladı ve engelli bireyler için hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:31
Nesim Turan, Engellilere Destek İçin Yeni Bir Yola Çıkıyor

Nesim Turan'dan Duygu Dolu Açıklamalar

Aktif sporculuk kariyerine son veren eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, özellikle engelli bireyler için yapacağı katkılara dikkat çekti. TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 19 yıl süresince kazandığı 90 madalyayı ve bu süreçte aldığı destekleri anlattı.

“Başarıları Aktarmalıyım”

Turan, spor kariyerinde önemli başarılara imza attığını belirterek, “Yeni bir yola çıkma gereği duydum çünkü başarıları insanlara da aktarmam lazım,” dedi ve Türkiye'deki 8 milyona yakın engelli bireyin hayatlarına dokunma arzusu taşıdığını vurguladı.

Çin'de Tarihi Başarı

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına sahip olan Turan, “Sporda en önemli unsur istikrardır ve ben o istikrarı 19 yıl boyunca çok ciddi bir şekilde sağladım. 2014 yılında Çin’de yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkem adına tarih yazdım,” şeklinde konuştu.

“Sadece Aktif Sporu Bıraktım”

Sporu bırakmanın Türkiye sporuna katkı sağlamayacağı anlamına gelmediğini belirten Nesim Turan, “Ben sporu bırakamam, böyle bir hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Ülkeme ve spora hizmet etmeye devam edeceğim,” dedi.

Federasyon Yöneticilerine Eleştiriler

Nesim Turan, federasyon yöneticilerinin bakış açıları nedeniyle sporu bırakma kararı aldığını dile getirerek, “Dönem dönem, seçilen federasyon yöneticileri ne yazık ki bazı konulara bakış açıları ile beni bu kararı almamda önemli rol aldı,” ifadelerini kullandı.

Gelecekteki Hedefleri

Paris 2025 Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'nin 28 madalya alarak rekor kırdığını hatırlatan Turan, “Bu ülkede paralimpik ateşinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Federasyon yöneticilerinin bakış açısının değişmesi için mücadelemi sürdüreceğim,” şeklinde konuştu.

Turan, “Engellilere bakış açısı değişsin diye yıllarca mücadele verdik,” diyerek sözlerini tamamladı.

Aktif sporculuk kariyerini noktalayan eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, TSYD Ankara...

Aktif sporculuk kariyerini noktalayan eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktif sporculuk kariyerini noktalayan eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, TSYD Ankara...

Aktif sporculuk kariyerini noktalayan eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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