Nesine 2. Lig 18. Hafta Sonuçları: Bir Maç Oynanmadan Kapandı

Nesine 2. Lig 18. Hafta Mücadelesi Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları, bir maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması sebebiyle oynanmadı.

Beyaz Grup Maç Sonuçları

GMG Kastamonuspor - Fethiyespor: 1-0

- Fethiyespor: 1-0 Beykoz Anadoluspor - İskenderunspor: 2-0

- İskenderunspor: 2-0 Kepezspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2

- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2 E Koleji Isparta 32 - 1461 Trabzon FK: 2-1

- 1461 Trabzon FK: 2-1 Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor: 1-1

- Karaköprü Belediyespor: 1-1 Anagold 24Erzincanspor - Altay: 3-1

Kırmızı Grup Maç Sonuçları

Diyarbekirspor - Somaspor: 0-0

- Somaspor: 0-0 Bucaspor 1928 - Merkür Jet Erbaaspor: 3-2

- Merkür Jet Erbaaspor: 3-2 Karacabey Belediyespor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4

- Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Menemen FK: 0-5

- Menemen FK: 0-5 Karaman FK - Çimentaş Elazığspor: 1-1

- Çimentaş Elazığspor: 1-1 Belediye Derincespor - Artı Değer Vanspor: 1-4

Futbolseverler, 18. haftada oynanan bu önemli mücadeleleri heyecanla takip etti. Bir sonraki maçlar için gözler şimdi ligdeki takımlarda!