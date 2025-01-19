Nesine 2. Lig 18. Hafta Sonuçları: Bir Maç Oynanmadan Kapandı

Nesine 2. Lig 18. Hafta Mücadelesi Tamamlandı
Nesine 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları, bir maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması sebebiyle oynanmadı.
Beyaz Grup Maç Sonuçları
- GMG Kastamonuspor - Fethiyespor: 1-0
- Beykoz Anadoluspor - İskenderunspor: 2-0
- Kepezspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
- E Koleji Isparta 32 - 1461 Trabzon FK: 2-1
- Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor: 1-1
- Anagold 24Erzincanspor - Altay: 3-1
Kırmızı Grup Maç Sonuçları
- Diyarbekirspor - Somaspor: 0-0
- Bucaspor 1928 - Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
- Karacabey Belediyespor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4
- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Menemen FK: 0-5
- Karaman FK - Çimentaş Elazığspor: 1-1
- Belediye Derincespor - Artı Değer Vanspor: 1-4
Futbolseverler, 18. haftada oynanan bu önemli mücadeleleri heyecanla takip etti. Bir sonraki maçlar için gözler şimdi ligdeki takımlarda!