Nesine 2. Lig 18. Hafta Sonuçları: Bir Maç Oynanmadan Kapandı

Nesine 2. Lig'de 18. hafta, bir müsabaka hariç tamamlandı. İşte detaylar ve alınan sonuçlar.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:21
Nesine 2. Lig 18. Hafta Sonuçları: Bir Maç Oynanmadan Kapandı

Nesine 2. Lig 18. Hafta Mücadelesi Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları, bir maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması sebebiyle oynanmadı.

Beyaz Grup Maç Sonuçları

  • GMG Kastamonuspor - Fethiyespor: 1-0
  • Beykoz Anadoluspor - İskenderunspor: 2-0
  • Kepezspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
  • E Koleji Isparta 32 - 1461 Trabzon FK: 2-1
  • Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor: 1-1
  • Anagold 24Erzincanspor - Altay: 3-1

Kırmızı Grup Maç Sonuçları

  • Diyarbekirspor - Somaspor: 0-0
  • Bucaspor 1928 - Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
  • Karacabey Belediyespor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Menemen FK: 0-5
  • Karaman FK - Çimentaş Elazığspor: 1-1
  • Belediye Derincespor - Artı Değer Vanspor: 1-4

Futbolseverler, 18. haftada oynanan bu önemli mücadeleleri heyecanla takip etti. Bir sonraki maçlar için gözler şimdi ligdeki takımlarda!

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