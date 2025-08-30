DOLAR
Nesine 2. Lig 2. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig 2. hafta tamamlandı: Kırmızı Grup'ta maçlar sona erdi, Beyaz Grup'ta 8 karşılaşma oynandı. Tüm maç sonuçları burada.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:08
Nesine 2. Lig 2. Hafta: Maç Sonuçları

Kırmızı Grup ikinci hafta maçları sona erdi. Aşağıda Kırmızı Grup maç sonuçları yer alıyor.

Kırmızı Grup

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor: 2-2

68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0

Kırklarelispor-Adanaspor: 4-0

Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol: 1-0

Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-3

Fethiyespor-Somaspor: 1-1

ISBAŞ Isparta 32 Spor-Muşspor: 1-0

Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0

Beyaz Grup tarafında bugün toplam 8 karşılaşma oynandı. Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Beyaz Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-3

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor: 2-2

İskenderunspor-Altınordu: 4-0

Adana 01 FK-MKE Ankaragücü: 1-0

Kepezspor-Karaman FK: 0-0

Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2

Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-2

