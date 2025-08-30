Nesine 2. Lig 2. Hafta: Maç Sonuçları
Kırmızı Grup ikinci hafta maçları sona erdi. Aşağıda Kırmızı Grup maç sonuçları yer alıyor.
Kırmızı Grup
AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor: 2-0
Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor: 2-2
68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
Kırklarelispor-Adanaspor: 4-0
Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol: 1-0
Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-3
Fethiyespor-Somaspor: 1-1
ISBAŞ Isparta 32 Spor-Muşspor: 1-0
Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0
Beyaz Grup tarafında bugün toplam 8 karşılaşma oynandı. Sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Beyaz Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor: 2-2
İskenderunspor-Altınordu: 4-0
Adana 01 FK-MKE Ankaragücü: 1-0
Kepezspor-Karaman FK: 0-0
Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-2