Nesine 2. Lig 28. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı, işte tüm sonuçlar.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:20
Nesine 2. Lig 28. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 28. Hafta Maçları

Bugün yapılan müsabakalarla birlikte Nesine 2. Lig'in 28. haftası sona erdi. Futbolseverler, Kırmızı ve Beyaz Grup'taki heyecan dolu karşılaşmaları ilgiyle takip etti. İşte maç sonuçları:

Beyaz Grup Sonuçları

  • Fethiyespor - Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
  • Anagold 24Erzincanspor - Kırklarelispor: 1-2
  • Beykoz Anadoluspor - İnegölspor: 3-2
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - E Koleji Isparta 32 Spor: 1-1
  • GMG Kastamonuspor - Kepezspor: 1-0
  • 1461 Trabzon FK - İskenderunspor: 0-0
  • Batman Petrolspor - Sarıyer: 2-0
  • Altay - Altınordu: 2-3
  • Karaköprü Belediyespor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Karaman FK - Karacabey Belediyespor: 1-1
  • Belediye Derincespor - Bucspor 1928: 2-3
  • Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi - Giresunspor: 4-1
  • Çimentaş Elazığspor - Somaspor: 2-0
  • Menemen FK - Ankara Demirspor: 2-2
  • Motolux 68 Aksarayspor - Merkür Jet Erbaaspor: 2-5
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
  • Ülkea Nazillispor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-2
  • Artı Değer Vanspor - Diyarbekirspor: 1-0

28. haftanın sonuçları ile birlikte takımların ligdeki durumu ve playoff mücadeleleri daha da belirginleşti. Takımlarımızı tebrik ediyor, yeni haftada başarılar diliyoruz!

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