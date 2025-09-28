Nesine 2. Lig 6. Hafta: Güzide Gebzespor Lider, Batman Petrolspor Zirveyi Korudu

Nesine 2. Lig 6. Hafta: Güzide Gebzespor Liderliğe Yükseldi, Batman Petrolspor Zirveyi Korudu
Nesine 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı. Kırmızı Grupta Güzide Gebzespor liderliğe yükselirken, Beyaz Grupta Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup
OGBMAYAVP1.GÜZİDE GEBZESPOR6510114716
2.BURSASPOR65011921715
3.MENEMEN FK64111661013
4.ISBAŞ ISPARTA 32641114410
5.MARDİN 19696411115
6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR64021741312
7.ALİAĞA FUTBOL6402103711
8.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR624082610
9.MUŞSPOR6312117410
10.ANKARA DEMİRSPOR62316609
11.FETHİYESPOR622211838
12.KCT 1461 TRABZON FK61327706
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR613269-36
14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ612358-35
15.SOMASPOR6015215-13
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU6006115-140
17.ADANASPOR6006132-31
18.YENİ MALATYASPOR6015423-19-35
NOT: Yeni Malatyaspor'a 36 puan silme cezası verildi.
Beyaz Grup
OGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR66001641218
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR6510135816
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR5410104613
4.MUĞLASPOR5320132111
5.GMG KASTAMONUSPOR630310919
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR630398197
7.ADANA 01 FK623188098
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR522112938
9.MERKÜR JET ERBAASPOR6222101008
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR622269-38
11.İSKENDERUNSPOR62138807
12.KARACABEY BELEDİYESPOR62137707
13.BEYKOZ ANADOLUSPOR521234-17
14.MKE ANKARAGÜCÜ512258-35
15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI504145-14
16.ALTINORDU603339-63
17.KARAMAN FK6024512-72
18.KEPEZSPOR6024313-102
19.BUCASPOR 19286015516-111