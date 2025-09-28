Nesine 2. Lig 6. Hafta: Güzide Gebzespor Lider, Batman Petrolspor Zirveyi Korudu

Nesine 2. Lig'de 6. hafta tamamlandı; Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor liderliğe yükseldi, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirveyi korudu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:46
Nesine 2. Lig 6. Hafta: Güzide Gebzespor Lider, Batman Petrolspor Zirveyi Korudu

Nesine 2. Lig 6. Hafta: Güzide Gebzespor Liderliğe Yükseldi, Batman Petrolspor Zirveyi Korudu

Nesine 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı. Kırmızı Grupta Güzide Gebzespor liderliğe yükselirken, Beyaz Grupta Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP1.GÜZİDE GEBZESPOR6510114716

2.BURSASPOR65011921715

3.MENEMEN FK64111661013

4.ISBAŞ ISPARTA 32641114410

5.MARDİN 19696411115

6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR64021741312

7.ALİAĞA FUTBOL6402103711

8.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR624082610

9.MUŞSPOR6312117410

10.ANKARA DEMİRSPOR62316609

11.FETHİYESPOR622211838

12.KCT 1461 TRABZON FK61327706

13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR613269-36

14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ612358-35

15.SOMASPOR6015215-13

16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU6006115-140

17.ADANASPOR6006132-31

18.YENİ MALATYASPOR6015423-19-35

NOT: Yeni Malatyaspor'a 36 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR66001641218

2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR6510135816

3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR5410104613

4.MUĞLASPOR5320132111

5.GMG KASTAMONUSPOR630310919

6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR630398197

7.ADANA 01 FK623188098

8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR522112938

9.MERKÜR JET ERBAASPOR6222101008

10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR622269-38

11.İSKENDERUNSPOR62138807

12.KARACABEY BELEDİYESPOR62137707

13.BEYKOZ ANADOLUSPOR521234-17

14.MKE ANKARAGÜCÜ512258-35

15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI504145-14

16.ALTINORDU603339-63

17.KARAMAN FK6024512-72

18.KEPEZSPOR6024313-102

19.BUCASPOR 19286015516-111

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 Yenerek LaLiga'da Liderliğe Yükseldi
2
Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 1-1 Gençlerbirliği — 7. Hafta
3
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor — 3 Resmi Maç Sonra Galibiyet
4
Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski
5
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları
7
Nesine 3. Lig: 4. Hafta Tamamlandı — Niğde Belediyespor 2. Grup'ta Zirveye Çıktı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı