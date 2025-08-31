Nesine 2. Lig Beyaz Grup: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Averajla Lider

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Averajla Lider
Nesine 2. Lig'de sona eren ikinci hafta sonunda Beyaz Grup'ta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor averajla liderliği elde etti. Haftanın ardından oluşan puan durumu açıklandı.
Puan Durumu (İkinci Hafta Sonu)
TAKIMLAROGBMAYAVP
1. KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR22004046
2. BATMAN PETROLSPOR22005236
3. İSKENDERUNSPOR21104044
4. ADANA 01 FK21105414
5. SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR21103214
6. SULTAN SU İNEGÖLSPOR21013303
7. BEYKOZ ANADOLUSPOR21012203
8. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR20203302
9. KARAMAN FK20203302
10. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ20202202
11. KEPEZSPOR20201102
12. SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1010440
13. MUĞLASPOR1010220
14. KARACABEY BELEDİYESPOR201123-11
15. MKE ANKARAGÜCÜ201112-11
16. BUCASPOR 1928201135-21
17. MERKÜR JET ERBAASPOR201124-21
18. ALTINORDU201115-4
19. GMG KASTAMONUSPOR200203-30
Haftanın ardından oluşan bu tablo, gruptaki rekabetin yoğunluğunu gösteriyor. Takımların gelecek haftalardaki performansları, sıralamada önemli değişikliklere yol açabilir.