Nesine 2. Lig'de 12. Hafta Heyecanı Başladı!

Nesine 2. Lig 12. Hafta Maçları

Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Beyaz Grup'ta yapılan 3 heyecan dolu karşılaşmayla start aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan verilere göre, günün sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Beyaz Grup Sonuçları

Karaköprü Belediyespor - Altınordu: 2-4

- Altınordu: Beykoz Anadoluspor - Kepezspor: 1-0

- Kepezspor: Sincan Belediyesi Ankaraspor - Kırklarelispor: 1-0

Lig heyecanı her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek. Takımlar, taraftarlarının önünde galibiyet için savaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.