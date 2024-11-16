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Nesine 2. Lig'de 12. Hafta Heyecanı Başladı!

Nesine 2. Lig'in 12. haftası Beyaz Grup maçlarıyla açıldı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:07
Nesine 2. Lig'de 12. Hafta Heyecanı Başladı!

Nesine 2. Lig 12. Hafta Maçları

Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Beyaz Grup'ta yapılan 3 heyecan dolu karşılaşmayla start aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan verilere göre, günün sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Beyaz Grup Sonuçları

  • Karaköprü Belediyespor - Altınordu: 2-4
  • Beykoz Anadoluspor - Kepezspor: 1-0
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Kırklarelispor: 1-0

Lig heyecanı her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek. Takımlar, taraftarlarının önünde galibiyet için savaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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