Nesine 2. Lig'de 18. Haftanın Özeti: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 18. Haftanın Perdesi
Nesine 2. Lig'de 18. hafta mücadeleleri, bir maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, rakibi Afyonspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle bu hafta maç oynamadı; fakat 41 puanla liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise, Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Serik Belediyespor, puanını 43'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup Puan Durumu
İşte Beyaz Grup'taki güncel puan durumu:
- 1. Sarıyer - 41 Puan
- 2. Batman Petrolspor - 39 Puan
- 3. GMG Kastamonuspor - 38 Puan
- 4. Altınordu - 36 Puan
- 5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 31 Puan
- 6. Anagold 24 Erzincanspor - 27 Puan
- 7. Beykoz Anadolu Spor - 23 Puan
- 8. İskenderun Spor - 25 Puan
- 9. Fethiyespor - 20 Puan
- 10. Kırklarelispor - 19 Puan
- 11. E Kolleji Isparta 32 - 15 Puan
- 12. İnegölspor - 16 Puan
- 13. Kepezspor - 26 Puan
- 14. 1461 Trabzon FK - 26 Puan
- 15. Sincan Belediyespor - 16 Puan
- 16. Karaköprü Belediyespor - 19 Puan
- 17. Altay - 1 Puan (3 puan silme cezası)
- 18. Afyonspor - -5 Puan (3 puan silme cezası)
Kırmızı Grup Puan Durumu
Kırmızı Grup'taki puan durumu ise şu şekilde şekillendi:
- 1. Serik Belediyespor - 43 Puan
- 2. Motolux 68 Aksarayspor - 41 Puan
- 3. Menemen FK - 44 Puan
- 4. Artı Değer Vanspor - 35 Puan
- 5. Çimentdeş Elazığspor - 31 Puan
- 6. Beyoğlu Yeni Çarşıspor - 28 Puan
- 7. Buca Spor 1928 - 21 Puan (3 puan silme cezası)
- 8. Karacabey Belediyespor - 26 Puan
- 9. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - -125 Puan
- 10. Karaman FK - 24 Puan
- 11. Somaspor - 23 Puan
- 12. Ankara Demirspor - 22 Puan
- 13. Merkur Jet Erbaaspor - -119 Puan
- 14. Belediye Derincespor - 18 Puan
- 15. Ülkea Nazillispor - 35 Puan (3 puan silme cezası)
- 16. Diyarbakırspor - 17 Puan
- 17. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - 34 Puan
- 18. Giresunspor - -25 Puan (9 puan silme cezası)
Sonuç olarak, bu hafta ligdeki liderler Sarıyer ve Serik Belediyespor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yarışlarına hız kesmeden devam ediyor.