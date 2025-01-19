Nesine 2. Lig'de 18. Haftanın Özeti: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig 18. hafta maçlarında Sarıyer ve Serik Belediyespor liderliğini sürdürdü. İşte detaylar ve puan durumu.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:56
Nesine 2. Lig'de 18. Haftanın Özeti: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 18. Haftanın Perdesi

Nesine 2. Lig'de 18. hafta mücadeleleri, bir maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, rakibi Afyonspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle bu hafta maç oynamadı; fakat 41 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise, Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Serik Belediyespor, puanını 43'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup Puan Durumu

İşte Beyaz Grup'taki güncel puan durumu:

  • 1. Sarıyer - 41 Puan
  • 2. Batman Petrolspor - 39 Puan
  • 3. GMG Kastamonuspor - 38 Puan
  • 4. Altınordu - 36 Puan
  • 5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 31 Puan
  • 6. Anagold 24 Erzincanspor - 27 Puan
  • 7. Beykoz Anadolu Spor - 23 Puan
  • 8. İskenderun Spor - 25 Puan
  • 9. Fethiyespor - 20 Puan
  • 10. Kırklarelispor - 19 Puan
  • 11. E Kolleji Isparta 32 - 15 Puan
  • 12. İnegölspor - 16 Puan
  • 13. Kepezspor - 26 Puan
  • 14. 1461 Trabzon FK - 26 Puan
  • 15. Sincan Belediyespor - 16 Puan
  • 16. Karaköprü Belediyespor - 19 Puan
  • 17. Altay - 1 Puan (3 puan silme cezası)
  • 18. Afyonspor - -5 Puan (3 puan silme cezası)

Kırmızı Grup Puan Durumu

Kırmızı Grup'taki puan durumu ise şu şekilde şekillendi:

  • 1. Serik Belediyespor - 43 Puan
  • 2. Motolux 68 Aksarayspor - 41 Puan
  • 3. Menemen FK - 44 Puan
  • 4. Artı Değer Vanspor - 35 Puan
  • 5. Çimentdeş Elazığspor - 31 Puan
  • 6. Beyoğlu Yeni Çarşıspor - 28 Puan
  • 7. Buca Spor 1928 - 21 Puan (3 puan silme cezası)
  • 8. Karacabey Belediyespor - 26 Puan
  • 9. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - -125 Puan
  • 10. Karaman FK - 24 Puan
  • 11. Somaspor - 23 Puan
  • 12. Ankara Demirspor - 22 Puan
  • 13. Merkur Jet Erbaaspor - -119 Puan
  • 14. Belediye Derincespor - 18 Puan
  • 15. Ülkea Nazillispor - 35 Puan (3 puan silme cezası)
  • 16. Diyarbakırspor - 17 Puan
  • 17. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - 34 Puan
  • 18. Giresunspor - -25 Puan (9 puan silme cezası)

Sonuç olarak, bu hafta ligdeki liderler Sarıyer ve Serik Belediyespor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yarışlarına hız kesmeden devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı
2
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
3
Fenerbahçe ve Adana Demirspor Maçında Kadro Değişiklikleri
4
Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı: Teknik Direktör Uçar Üzgün
5
TOFAŞ, Karşıyaka'yı Deplasmanda Geçti: 93-81
6
6. 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, Adana'da Tamamlandı
7
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Şampiyon Oldu

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı