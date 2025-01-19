Nesine 2. Lig'de 18. Haftanın Özeti: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 18. Haftanın Perdesi

Nesine 2. Lig'de 18. hafta mücadeleleri, bir maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, rakibi Afyonspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle bu hafta maç oynamadı; fakat 41 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise, Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Serik Belediyespor, puanını 43'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup Puan Durumu

İşte Beyaz Grup'taki güncel puan durumu:

1. Sarıyer - 41 Puan

2. Batman Petrolspor - 39 Puan

3. GMG Kastamonuspor - 38 Puan

4. Altınordu - 36 Puan

5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 31 Puan

6. Anagold 24 Erzincanspor - 27 Puan

7. Beykoz Anadolu Spor - 23 Puan

8. İskenderun Spor - 25 Puan

9. Fethiyespor - 20 Puan

10. Kırklarelispor - 19 Puan

11. E Kolleji Isparta 32 - 15 Puan

12. İnegölspor - 16 Puan

13. Kepezspor - 26 Puan

14. 1461 Trabzon FK - 26 Puan

15. Sincan Belediyespor - 16 Puan

16. Karaköprü Belediyespor - 19 Puan

17. Altay - 1 Puan (3 puan silme cezası)

18. Afyonspor - -5 Puan (3 puan silme cezası)

Kırmızı Grup Puan Durumu

Kırmızı Grup'taki puan durumu ise şu şekilde şekillendi:

1. Serik Belediyespor - 43 Puan

2. Motolux 68 Aksarayspor - 41 Puan

3. Menemen FK - 44 Puan

4. Artı Değer Vanspor - 35 Puan

5. Çimentdeş Elazığspor - 31 Puan

6. Beyoğlu Yeni Çarşıspor - 28 Puan

7. Buca Spor 1928 - 21 Puan (3 puan silme cezası)

8. Karacabey Belediyespor - 26 Puan

9. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - -125 Puan

10. Karaman FK - 24 Puan

11. Somaspor - 23 Puan

12. Ankara Demirspor - 22 Puan

13. Merkur Jet Erbaaspor - -119 Puan

14. Belediye Derincespor - 18 Puan

15. Ülkea Nazillispor - 35 Puan (3 puan silme cezası)

16. Diyarbakırspor - 17 Puan

17. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - 34 Puan

18. Giresunspor - -25 Puan (9 puan silme cezası)

Sonuç olarak, bu hafta ligdeki liderler Sarıyer ve Serik Belediyespor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yarışlarına hız kesmeden devam ediyor.