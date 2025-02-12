DOLAR
36,1 -0,16%
EURO
37,36 0,1%
ALTIN
3.357,82 -0,11%
BITCOIN
3.437.432,72 -0,11%

Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Heyecanı: Alınan Sonuçlar

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı Grup'taki sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:58
Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Heyecanı: Alınan Sonuçlar

Nesine 2. Lig 22. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sonuçlar, ligdeki takımların performanslarını gözler önüne serdi. İşte Beyaz ve Kırmızı Grup'ta alınan sonuçlar:

Beyaz Grup

  • E Koleji Isparta 32 Spor - Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
  • Batman Petrolspor - İskenderunspor: 4-1
  • Anagold 24Erzincanspor - Altınordu: 0-3
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-0
  • GMG Kastamonuspor - 1461 Trabzon FK: 1-1
  • Beykoz Anadoluspor - Karaköprü Belediyespor: 1-0
  • Fethiyespor - Altay: 0-0
  • Kırklarelispor - Sarıyer: 3-0
  • Kepezspor - İnegölspor: 0-1

Kırmızı Grup

  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1
  • Karaman FK - Merkür Jet Erbaaspor: 0-0
  • Belediye Derincespor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
  • Ülkea Nazillispor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
  • Artı Değer Vanspor - Menemen FK: 2-2
  • Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Somaspor: 1-0
  • Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 1-0
  • Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1
  • Çimentaş Elazığspor - Giresunspor: 5-0

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı bir kez daha şekillendi. Takımlar, hedeflerine ulaşma yolunda mücadelelerine devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası Erzurum'da Tamamlandı
2
Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72 Geçti
3
Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır Görünüyor
4
Erzurumspor FK 1-2 Gençlerbirliği: Hakan Kutlu ve Hüseyin Eroğlu Maç Sonrası Değerlendirmeleri
5
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
6
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Keny Arroyo İstanbul'a Ayak Basti
7
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile Anlaştı: 15 Milyon Lira Bonservis

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor