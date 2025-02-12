Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Heyecanı: Alınan Sonuçlar

Nesine 2. Lig 22. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sonuçlar, ligdeki takımların performanslarını gözler önüne serdi. İşte Beyaz ve Kırmızı Grup'ta alınan sonuçlar:

Beyaz Grup

E Koleji Isparta 32 Spor - Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

- 3-0 (Hükmen) Batman Petrolspor - İskenderunspor: 4-1

- 4-1 Anagold 24Erzincanspor - Altınordu: 0-3

- 0-3 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-0

- 0-0 GMG Kastamonuspor - 1461 Trabzon FK: 1-1

- 1-1 Beykoz Anadoluspor - Karaköprü Belediyespor: 1-0

- 1-0 Fethiyespor - Altay: 0-0

- 0-0 Kırklarelispor - Sarıyer: 3-0

- 3-0 Kepezspor - İnegölspor: 0-1

Kırmızı Grup

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1

- 0-1 Karaman FK - Merkür Jet Erbaaspor: 0-0

- 0-0 Belediye Derincespor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

- 1-1 Ülkea Nazillispor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-1

- 1-1 Artı Değer Vanspor - Menemen FK: 2-2

- 2-2 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Somaspor: 1-0

- 1-0 Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 1-0

- 1-0 Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1

- 2-1 Çimentaş Elazığspor - Giresunspor: 5-0

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı bir kez daha şekillendi. Takımlar, hedeflerine ulaşma yolunda mücadelelerine devam edecek.