Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Tamamlandı
Nesine 2. Lig'in beşinci haftası, bu gün yapılan heyecan dolu karşılaşmalarla sona erdi. İşte müsabakaların sonuçları:
Beyaz Grup Sonuçları
- Karaköprü Belediyespor - Beykoz Anadoluspor: 1-2
- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 5-0
- İskenderunspor - Batman Petrolspor: 2-0
- Altınordu - Anagold 24 Erzincanspor: 2-1
- İnegölspor - Kepezspor: 1-0
- Altay - Fethiyespor: 3-3
- Afyonspor - E Koleji Isparta 32 Spor: 2-2
Kırmızı Grup Sonuçları
- Diyarbekirspor - Karacabey Belediyespor: 1-3
- Ankara Demirspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0
- Merkür Jet Erbaaspor - Karaman FK: 0-4
- Motolux 68 Aksarayspor - Nazillispor: 2-0
- Serik Belediyespor - Bucaspor 1928: 1-0
- Somaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
- Giresunspor - Çimentaş Elazığspor: 0-2
Beşinci hafta sonunda takımlar, ligdeki yerlerini belirlemek için kıyasıya mücadele ederken, bazı takımlar bu hafta büyük başarılara imza atmayı başardı.