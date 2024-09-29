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Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig’de 5. hafta maçları tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı Grup’taki tüm sonuçlar burada.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:33
Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Tamamlandı

Nesine 2. Lig'in beşinci haftası, bu gün yapılan heyecan dolu karşılaşmalarla sona erdi. İşte müsabakaların sonuçları:

Beyaz Grup Sonuçları

  • Karaköprü Belediyespor - Beykoz Anadoluspor: 1-2
  • Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 5-0
  • İskenderunspor - Batman Petrolspor: 2-0
  • Altınordu - Anagold 24 Erzincanspor: 2-1
  • İnegölspor - Kepezspor: 1-0
  • Altay - Fethiyespor: 3-3
  • Afyonspor - E Koleji Isparta 32 Spor: 2-2

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Diyarbekirspor - Karacabey Belediyespor: 1-3
  • Ankara Demirspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0
  • Merkür Jet Erbaaspor - Karaman FK: 0-4
  • Motolux 68 Aksarayspor - Nazillispor: 2-0
  • Serik Belediyespor - Bucaspor 1928: 1-0
  • Somaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
  • Giresunspor - Çimentaş Elazığspor: 0-2

Beşinci hafta sonunda takımlar, ligdeki yerlerini belirlemek için kıyasıya mücadele ederken, bazı takımlar bu hafta büyük başarılara imza atmayı başardı.

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