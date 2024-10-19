Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Maçları Geride Kaldı

Nesine 2. Lig 8. Hafta Başladı

Nesine 2. Lig'in 8. haftası, beyaz ve kırmızı grupta toplam 4 maçla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Beyaz Grup Sonuçları

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Afyonspor: 2-1

- Afyonspor: 2-1 Altay - Karaköprü Belediyespor: 1-2

Kırmızı Grup Sonuçları

Nazillispor - Ankara Demirspor: 4-4

- Ankara Demirspor: 4-4 Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor 1928: 0-0

Bu hafta gelen sonuçlar, ligdeki rekabetin ne denli heyecan verici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.