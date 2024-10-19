Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Maçları Geride Kaldı

Nesine 2. Lig 8. Hafta Başladı
Nesine 2. Lig'in 8. haftası, beyaz ve kırmızı grupta toplam 4 maçla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:
Beyaz Grup Sonuçları
- Sincan Belediyesi Ankaraspor - Afyonspor: 2-1
- Altay - Karaköprü Belediyespor: 1-2
Kırmızı Grup Sonuçları
- Nazillispor - Ankara Demirspor: 4-4
- Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor 1928: 0-0
Bu hafta gelen sonuçlar, ligdeki rekabetin ne denli heyecan verici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.