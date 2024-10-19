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Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Maçları Geride Kaldı

Nesine 2. Lig’in 8. haftası, 4 önemli karşılaşma ile başladı. Beyaz ve kırmızı gruptaki sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:55
Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Maçları Geride Kaldı

Nesine 2. Lig 8. Hafta Başladı

Nesine 2. Lig'in 8. haftası, beyaz ve kırmızı grupta toplam 4 maçla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Beyaz Grup Sonuçları

  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Afyonspor: 2-1
  • Altay - Karaköprü Belediyespor: 1-2

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Nazillispor - Ankara Demirspor: 4-4
  • Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor 1928: 0-0

Bu hafta gelen sonuçlar, ligdeki rekabetin ne denli heyecan verici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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