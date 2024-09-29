Nesine 2. Lig'de Haftanın Durumu: GMG Kastamonuspor ve Motolux 68 Aksarayspor Zirvede

Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Maçları Tamamlandı
Nesine 2. Lig'de heyecan dolu 5. hafta maçları geride kaldı. Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor liderlik koltuğuna oturdu.
Beyaz Grup Puan Durumu
Beyaz Grup'ta lider olan GMG Kastamonuspor, oynadığı 5 maçta 10 puan topladı. İkinci sırada Sariyer, üçüncü sırada ise Altınordu yer alıyor. İşte Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu:
- 1. GMG Kastamonuspor: 10 puan (5 maç)
- 2. Sariyer: 8 puan (5 maç)
- 3. Altınordu: 8 puan (5 maç)
- 4. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 6 puan (5 maç)
- 5. Anagold 24 Erzincanspor: 6 puan (5 maç)
Kırmızı Grup Puan Durumu
Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, 10 puanla zirvede yer alıyor. Menemen FK, Çiment aş Elazığspor gibi takımlar mücadeleyi sürdürüyor. Kırmızı Grup'taki güncel durum ise şöyle:
- 1. Motolux 68 Aksarayspor: 10 puan (5 maç)
- 2. Menemen FK: 10 puan (5 maç)
- 3. Çiment aş Elazığspor: 9 puan (5 maç)
- 4. Serik Belediyespor: 8 puan (5 maç)
- 5. Bucaspor 1928: 7 puan (5 maç)
Bütün takımların mücadele ettiği Nesine 2. Lig'de, ilerleyen haftalarda heyecan artarak devam edecek.