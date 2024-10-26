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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. Hafta Sonuçları

Menemen FK, 9. haftanın ardından averajla liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:50
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Son Durum

2023-2024 sezonunda, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. hafta geride kaldı. Maçların ardından liderliğini averajla koruyan Menemen Futbol Kulübü, önemli bir avantaj elde etti.

Puan Durumu

İşte Kırmızı Grup'taki güncel puan durumu:

Takım O G B M AV P
Menemen FK97111322
Motolux 68 Aksarayspor9711622
Serik Belediyespor9630821
Bucaspor 192892611114
Çimentaş Elazığspor95221517
Ankara Demirspor9315313
Karacabey Belediye Spor A.Ş.9414-213
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.9333412
Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü9315211
Karaman Futbol Kulübü9243-110
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol SK9225-49
Somaspor9153-28
Merkür Jet Erbaaspor9216-97
Belediye Derincespor9135-66
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.9126-85
Giresunspor9126-85
Nazilli Spor A.Ş.9126-105
Diyarbakır Spor A.Ş.9045-144

Menemen FK, gösterdiği performansla ilgiyle izlenirken, bu haftaki maç sonuçları hem taraftarlar hem de takımlar için belirleyici olacak.

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