Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Son Durum

2023-2024 sezonunda, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. hafta geride kaldı. Maçların ardından liderliğini averajla koruyan Menemen Futbol Kulübü, önemli bir avantaj elde etti.

Puan Durumu

İşte Kırmızı Grup'taki güncel puan durumu:

Takım O G B M AV P Menemen FK 9 7 1 1 13 22 Motolux 68 Aksarayspor 9 7 1 1 6 22 Serik Belediyespor 9 6 3 0 8 21 Bucaspor 1928 9 2 6 1 11 14 Çimentaş Elazığspor 9 5 2 2 15 17 Ankara Demirspor 9 3 1 5 3 13 Karacabey Belediye Spor A.Ş. 9 4 1 4 -2 13 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 9 3 3 3 4 12 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 9 3 1 5 2 11 Karaman Futbol Kulübü 9 2 4 3 -1 10 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 9 2 2 5 -4 9 Somaspor 9 1 5 3 -2 8 Merkür Jet Erbaaspor 9 2 1 6 -9 7 Belediye Derincespor 9 1 3 5 -6 6 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 9 1 2 6 -8 5 Giresunspor 9 1 2 6 -8 5 Nazilli Spor A.Ş. 9 1 2 6 -10 5 Diyarbakır Spor A.Ş. 9 0 4 5 -14 4

Menemen FK, gösterdiği performansla ilgiyle izlenirken, bu haftaki maç sonuçları hem taraftarlar hem de takımlar için belirleyici olacak.