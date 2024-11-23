Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Başladı: Dikkat Çeken Sonuçlar

Nesine 3. Lig 12. Haftası Gerçekleşti

Nesine 3. Lig'in 12. haftası, geride kalan 4 maçla başladı. Ligde 1 ve 2. Grup'ta birer, 4. Grup'ta ise iki karşılaşma gerçekleştirildi.

Oynanan Maçların Sonuçları

Oynanan karşılaşmalarda elde edilen sonuçlar şu şekilde:

1. Grup: Kemerkent Bulvarspor - Kırşehir FSK: 2-3

Kemerkent Bulvarspor - Kırşehir FSK: 2. Grup: Balıkesirspor - Nevşehir Belediyespor: 3-1

Balıkesirspor - Nevşehir Belediyespor: 4. Grup: Sebat Gençlikspor - Orduspor 1967: 1-2

Sebat Gençlikspor - Orduspor 1967: 4. Grup: Büyükçekmece Tepecikspor - Solwie Enerji Erciyes 38 FSK: 2-2

Bu haftaki maçlar, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Gözler, sonraki hafta yapılacak karşılaşmalardaki performanslara çevrildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.