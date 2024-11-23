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Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Başladı: Dikkat Çeken Sonuçlar

Nesine 3. Lig'de 12. hafta heyecanı, oynanan 4 maçla başladı. Öne çıkan sonuçlar ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:16
Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Başladı: Dikkat Çeken Sonuçlar

Nesine 3. Lig 12. Haftası Gerçekleşti

Nesine 3. Lig'in 12. haftası, geride kalan 4 maçla başladı. Ligde 1 ve 2. Grup'ta birer, 4. Grup'ta ise iki karşılaşma gerçekleştirildi.

Oynanan Maçların Sonuçları

Oynanan karşılaşmalarda elde edilen sonuçlar şu şekilde:

  • 1. Grup: Kemerkent Bulvarspor - Kırşehir FSK: 2-3
  • 2. Grup: Balıkesirspor - Nevşehir Belediyespor: 3-1
  • 4. Grup: Sebat Gençlikspor - Orduspor 1967: 1-2
  • 4. Grup: Büyükçekmece Tepecikspor - Solwie Enerji Erciyes 38 FSK: 2-2

Bu haftaki maçlar, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Gözler, sonraki hafta yapılacak karşılaşmalardaki performanslara çevrildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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