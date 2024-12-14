Nesine 3. Lig 15. Haftasında 11 Maç Geride Kaldı

Nesine 3. Lig Haftası

Nesine 3. Lig'de 15. hafta, gruplarda oynanan 11 karşılaşma ile sürdü. Futbolseverler, zorlu mücadelenin yaşandığı bu haftada birçok heyecan dolu maç izledi.

1. Grup Sonuçları

Bursaspor ve Karşıyaka arasındaki karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanırken, Kemerkent Bulvarspor, Artvin Hopaspor'a 0-1 mağlup oldu. Kuşadasıspor ise 23 Elazığ FK'ye 0-1 kaybetti.

2. Grup

İnegöl Kafkasspor, Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri’ne 0-2 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.

3. Grup Mücadeleleri

Viranşehir Belediyespor ve Küçükçekmece Sinopspor, 2-2 eşitlikle sahadan ayrılırken, Aliağa Futbol, 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Çankayaspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı ise 0-0 sona erdi. Karabük İdmanyurdu, 52 Orduspor FK'ya 0-1'lik skorla boyun eğdi.

4. Grup Sonuçları

Orduspor 1967, Mardin 1969 Spor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İzmir Çoruhlu FK ve 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar arasındaki karşılaşma 1-1 berabere biterken, Büyükçekmece Tepecikspor, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'a 0-3 yenildi.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden takımlar, bir sonraki haftada yeniden sahada olacak ve futbolseverler için daha fazla heyecan yaratacaklar.