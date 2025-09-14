Nesine 3. Lig 2. Hafta: Galata, 12 Bingölspor, 52 Orduspor FK ve Oktaş Uşakspor Lider

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında Galata, 12 Bingölspor, 52 Orduspor FK ve Oktaş Uşakspor gruplarında liderlik koltuğuna oturdu.

Nesine 3. Lig'de 2. Hafta Sona Erdi

Nesine 3. Lig'in 2. haftası tamamlandı. Ligde 1. Grup'ta Galata Spor Kulübü, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor, haftayı lider tamamladı.

Haftanın özeti

Liglerde 2. hafta sonunda oluşan puan durumları şu şekilde kayda geçti.

1. Grup

- 1. Grup TakımlarOGBMAYAVP1.GALATA SPOR KULÜBÜ220071662.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ220041363.BULVARSPOR211041344.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.211042245.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ211043146.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ211032147.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ210155038.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ210122039.BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.210112-1310.ÇORLU SPOR 1947210113-2311.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ2020220212.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.201145-1113.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ201124-2114.SİLİVRİSPOR200213-2015.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ200202-2016.EDİRNESPOR200228-60

2. Grup

- 2. Grup TakımlarOGBMAYAVP1.12 BİNGÖLSPOR220061562.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR220050563.KİLİS 1984 A.Ş.220020264.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ211053245.SİLİFKE BELEDİYE SPOR211031246.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ211032147.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR210123-138.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ202033029.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ2020000210.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ201123-1111.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR201123-1112.MDGRUP OSMANİYESPOR201112-1113.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.201114-3114.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR201104-4115.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR200214-3016.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.200203-30

3. Grup

- 3. Grup TakımlarOGBMAYAVP1.52 ORDUSPOR FK220072562.FATSA BELEDİYESPOR220030363.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ211052344.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR211031245.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR211043146.SEBAT GENÇLİK SPOR211032147.DÜZCE CAM DÜZCESPOR211021148.GİRESUNSPOR210143139.1926 BULANCAKSPOR210112-1310.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2020110211.ARTVİN HOPASPOR201112-1112.ORDUSPOR 1967 A.Ş.201112-1113.PAZARSPOR201112-1114.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR200224-2015.KARABÜK İDMANYURDU SPOR200238-5016.AMASYASPOR FK200217-60

4. Grup

- 4. Grup TakımlarOGBMAYAVP1.OKTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. 220060662.KARŞIYAKA220042263.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ211042244.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR211020245.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ210154136.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ210122037.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ210145-138.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.210123-139.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.2020330210.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ2020110211.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ2020110212.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.201134-1113.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR201123-1114.NAZİLLİ SPOR A.Ş.201113-2115.ALTAY201102-2116.AFYONSPOR KULÜBÜ200216-50

