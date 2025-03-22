Nesine 3. Lig 25. Haftada Zirve Mücadelesi Devam Ediyor

Nesine 3. Lig'de 25. Haftanın Ardından Zirvede Kimler Var?

Nesine 3. Lig, 25. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte heyecan dolu gelişmelere tanıklık etti. 1. Grup’ta Bursaspor, 2. Grup’ta Muğlaspor, 3. Grup’ta 52 Orduspor ve 4. Grup’ta Sebat Gençlikspor haftayı lider olarak kapattı.

1. Grup Puan Durumu

25. haftanın sonuçları itibarıyla 1. Grup’ta oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Bursaspor: 24 Maç - 67 Puan

2. Karşıyaka: 24 Maç - 46 Puan

3. Düzce Cam Düzcespor: 24 Maç - 37 Puan

4. Belediye Kütahyaspor: 24 Maç - 36 Puan

2. Grup Puan Durumu

2. Grup’ta ise puan durumu şöyle şekillendi:

1. Muğlaspor: 24 Maç - 56 Puan

2. Balıkesirspor: 24 Maç - 43 Puan

3. Silivrispor: 24 Maç - 26 Puan

4. Yurt Et Amasyaspor: 24 Maç - 18 Puan

3. Grup Puan Durumu

3. Grup’ta lider 52 Orduspor olurken, takip eden takımlar ise belirgin oldu:

1. 52 Orduspor: 24 Maç - 56 Puan

2. Küçükçekmece Sinopspor: 24 Maç - 47 Puan

3. Ayvalıkgücü Belediyespor: 24 Maç - 47 Puan

4. Aliağa Futbol: 24 Maç - 31 Puan

4. Grup Puan Durumu

4. Grup’ta ise lider Sebat Gençlikspor ve izleyen takımlar şu şekilde:

1. Sebat Gençlikspor: 24 Maç - 73 Puan

2. Mardin 1969: 24 Maç - 61 Puan

3. Orduspor 1967: 24 Maç - 44 Puan

4. Kolibri Ağrı 1970: 24 Maç - 44 Puan

Bu sonuçlarla birlikte, takımların zirve mücadelesi giderek kızışmaya devam ediyor. Ligin sonuna yaklaşırken, takımların performansları ve stratejileri büyük önem taşımakta.