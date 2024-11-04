Nesine 3. Lig 3. Grup'unda Lider Küçükçekmece Sinopspor

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta 9. Hafta Sonuçları
9. haftanın tek maçında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Küçükçekmece Sinopspor Liderliğini Sürdürüyor
Küçükçekmece Sinopspor, bu hafta sonunda liderliğini korurken, grup puan durumu şu şekilde oluştu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|Küçükçekmece Sinopspor
|9
|6
|2
|1
|20
|Orduspor FK
|9
|5
|2
|2
|17
|Ayvalıkgücü Belediyespor
|9
|5
|2
|2
|17
|Çorlu Spor 1947
|9
|3
|5
|1
|10
|Aliağa Futbol
|9
|3
|3
|3
|12
|Osmaniyespor FK
|9
|4
|1
|4
|13
|1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü
|9
|3
|1
|5
|10
|Karabük İdmanyurdu Spor
|9
|3
|0
|6
|9
|Çankaya Spor
|9
|2
|3
|4
|9
|Pazarspor
|9
|2
|2
|5
|8
|10 Numara Sportif Efelerspor
|9
|2
|2
|5
|8
|Bayburt Özel İdare Spor
|9
|2
|1
|6
|7
|Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
|9
|2
|1
|6
|7
|Yozgat Belediyesi Bozok Spor
|9
|2
|2
|5
|6
|Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor
|9
|1
|3
|5
|6
|Viransehir Belediye Spor
|9
|1
|1
|7
|4
Küçükçekmece Sinopspor, 9. haftayı da başarıyla tamamlayarak ligi zirvede sürdürüyor.