Nesine 3. Lig 3. Grup'unda Lider Küçükçekmece Sinopspor

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta 9. Hafta Sonuçları

9. haftanın tek maçında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Küçükçekmece Sinopspor Liderliğini Sürdürüyor

Küçükçekmece Sinopspor, bu hafta sonunda liderliğini korurken, grup puan durumu şu şekilde oluştu:

Takım O G B M P Küçükçekmece Sinopspor 9 6 2 1 20 Orduspor FK 9 5 2 2 17 Ayvalıkgücü Belediyespor 9 5 2 2 17 Çorlu Spor 1947 9 3 5 1 10 Aliağa Futbol 9 3 3 3 12 Osmaniyespor FK 9 4 1 4 13 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü 9 3 1 5 10 Karabük İdmanyurdu Spor 9 3 0 6 9 Çankaya Spor 9 2 3 4 9 Pazarspor 9 2 2 5 8 10 Numara Sportif Efelerspor 9 2 2 5 8 Bayburt Özel İdare Spor 9 2 1 6 7 Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü 9 2 1 6 7 Yozgat Belediyesi Bozok Spor 9 2 2 5 6 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor 9 1 3 5 6 Viransehir Belediye Spor 9 1 1 7 4

Küçükçekmece Sinopspor, 9. haftayı da başarıyla tamamlayarak ligi zirvede sürdürüyor.