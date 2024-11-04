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Nesine 3. Lig 3. Grup'unda Lider Küçükçekmece Sinopspor

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta sona erdi, Küçükçekmece Sinopspor liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:36
Nesine 3. Lig 3. Grup'unda Lider Küçükçekmece Sinopspor

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta 9. Hafta Sonuçları

9. haftanın tek maçında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Küçükçekmece Sinopspor Liderliğini Sürdürüyor

Küçükçekmece Sinopspor, bu hafta sonunda liderliğini korurken, grup puan durumu şu şekilde oluştu:

Takım O G B M P
Küçükçekmece Sinopspor 9 6 2 1 20
Orduspor FK 9 5 2 2 17
Ayvalıkgücü Belediyespor 9 5 2 2 17
Çorlu Spor 1947 9 3 5 1 10
Aliağa Futbol 9 3 3 3 12
Osmaniyespor FK 9 4 1 4 13
1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü 9 3 1 5 10
Karabük İdmanyurdu Spor 9 3 0 6 9
Çankaya Spor 9 2 3 4 9
Pazarspor 9 2 2 5 8
10 Numara Sportif Efelerspor 9 2 2 5 8
Bayburt Özel İdare Spor 9 2 1 6 7
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü 9 2 1 6 7
Yozgat Belediyesi Bozok Spor 9 2 2 5 6
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor 9 1 3 5 6
Viransehir Belediye Spor 9 1 1 7 4

Küçükçekmece Sinopspor, 9. haftayı da başarıyla tamamlayarak ligi zirvede sürdürüyor.

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