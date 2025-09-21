Nesine 3. Lig 3. Hafta: Galata, 12 Bingölspor, 52 Orduspor FK ve Oktaş Uşakspor Lider

Nesine 3. Lig 3. Hafta: Liderler Değişmedi
Nesine 3. Lig'in 3. haftası sona erdi. Bu haftayı da 1. Grup'ta Galata Spor Kulübü, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor lider tamamladı.
Genel Bakış
Ligde 3. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
TakımlarOGBMAYAVP1.GALATA SPOR KULÜBÜ330081792.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ321074373.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ320186264.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ320142265.ÇORLU SPOR 1947320134-166.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR312053257.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.311185348.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.311143149.BULVARSPOR311145-1410.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ311145-1411.SİLİVRİSPOR3102330312.POLATLI 1926 SPOR310212-1313.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ310235-2314.BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.310224-2315.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ301226-4116.EDİRNESPOR3003311-80
2. Grup
TakımlarOGBMAYAVP1.12 BİNGÖLSPOR330081792.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR321061573.KİLİS 1984 A.Ş.321031274.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR320133065.SİLİFKE BELEDİYE SPOR312042256.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ312043157.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ311155048.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ303044039.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ3030000310.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR302134-1211.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ302123-1212.MDGRUP OSMANİYESPOR302123-1213.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.302125-3214.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR301225-3115.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.301214-3116.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR301205-51
3. Grup
TakımlarOGBMAYAVP1.52 ORDUSPOR FK3300123992.SEBAT GENÇLİK SPOR321073473.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ321062474.DÜZCE CAM DÜZCESPOR321063375.FATSA BELEDİYESPOR320144066.1926 BULANCAKSPOR320133067.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR312054158.ÇAYELİ SPOR311146-249.GİRESUNSPOR3102550310.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.3030110311.ARTVİN HOPASPOR302123-1212.ORDUSPOR 1967 A.Ş.302123-1213.PAZARSPOR302123-1214.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR301224-2115.KARABÜK İDMANYURDU SPOR3003512-7016.AMASYASPOR FK300318-70
4. Grup
TakımlarOGBMAYAVP1.OKTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.330080692.KARŞIYAKA330063393.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ321063374.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ320164265.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ320142266.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ320165167.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ312041358.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR311122049.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.311156-1410.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.3030660311.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ302113-2212.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR301235-2113.ALTAY301214-3114.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.301237-4115.NAZİLLİ SPOR A.Ş.301215-4116.AFYONSPOR KULÜBÜ300317-60