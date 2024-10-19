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Nesine 3. Lig 7. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 7. haftasında, 2. ve 3. Grup'ta önemli maçlar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:04
Nesine 3. Lig 7. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig 7. Hafta Mücadelesi

Nesine 3. Lig'in 7. haftası, 2. Grup'ta 2, 3. Grup'ta ise 3 karşılaşmayla start aldı. Gerçekleşen maç sonuçları, takımların performansları hakkında bazı ipuçları sundu.

2. Grup Sonuçları

  • Fatsa Belediyespor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
  • İnegöl Kafkas SK - Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 1-1

3. Grup Sonuçları

  • Ayvalıkgücü Belediyespor - Bayburt Özel İdarespor: 2-2
  • Küçükçekmece Sinop SK - Osmaniyespor: 2-1
  • Aliağa Futbol - Karabük İdmanyurdu: 4-0

Bu sonuçlar, takımların ligdeki konumlarını etkileyecek önemli mücadelelerdi. Önümüzdeki haftalarda daha çekişmeli maçların yaşanması bekleniyor.

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