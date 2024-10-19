Nesine 3. Lig 7. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig 7. Hafta Mücadelesi
Nesine 3. Lig'in 7. haftası, 2. Grup'ta 2, 3. Grup'ta ise 3 karşılaşmayla start aldı. Gerçekleşen maç sonuçları, takımların performansları hakkında bazı ipuçları sundu.
2. Grup Sonuçları
- Fatsa Belediyespor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
- İnegöl Kafkas SK - Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 1-1
3. Grup Sonuçları
- Ayvalıkgücü Belediyespor - Bayburt Özel İdarespor: 2-2
- Küçükçekmece Sinop SK - Osmaniyespor: 2-1
- Aliağa Futbol - Karabük İdmanyurdu: 4-0
Bu sonuçlar, takımların ligdeki konumlarını etkileyecek önemli mücadelelerdi. Önümüzdeki haftalarda daha çekişmeli maçların yaşanması bekleniyor.