Nesine 3. Lig'de 18. Hafta Karşılaşmaları Gerçekleşti

Nesine 3. Lig 18. Haftası Başladı
Nesine 3. Lig'in 18. haftası, bugün oynanan toplam 8 karşılaşma ile heyecan dolu bir şekilde başladı. Futbolseverler, ligin gidişatını etkileyecek önemli maçlar izleme fırsatı buldu.
1. Grup Sonuçları
- Kemerkent Bulvarspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
- Bursaspor - Ergene Velimeşespor: 2-0
- Silifke Belediyespor - Anadolu Üniversitesi: 0-2
- Kuşadasıspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0
2. Grup Sonuçları
- Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor: 1-0
3. Grup Sonuçları
- Çorluspor 1947 - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-1
- Çankayaspor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-2
4. Grup Sonuçları
- Büyükçekmece Tepecikspor - Sebat Gençlikspor: 0-1
18. haftanın ardından takımlar, gelecek maçlar için hazırlıklarını sürdürecek. Ligdeki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.