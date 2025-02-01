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Nesine 3. Lig'de 18. Hafta Karşılaşmaları Gerçekleşti

Nesine 3. Lig'in 18. haftasında 8 maç oynandı. Sonuçlar ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:32
Nesine 3. Lig'de 18. Hafta Karşılaşmaları Gerçekleşti

Nesine 3. Lig 18. Haftası Başladı

Nesine 3. Lig'in 18. haftası, bugün oynanan toplam 8 karşılaşma ile heyecan dolu bir şekilde başladı. Futbolseverler, ligin gidişatını etkileyecek önemli maçlar izleme fırsatı buldu.

1. Grup Sonuçları

  • Kemerkent Bulvarspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
  • Bursaspor - Ergene Velimeşespor: 2-0
  • Silifke Belediyespor - Anadolu Üniversitesi: 0-2
  • Kuşadasıspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0

2. Grup Sonuçları

  • Fatsa Belediyespor - Nevşehir Belediyespor: 1-0

3. Grup Sonuçları

  • Çorluspor 1947 - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-1
  • Çankayaspor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-2

4. Grup Sonuçları

  • Büyükçekmece Tepecikspor - Sebat Gençlikspor: 0-1

18. haftanın ardından takımlar, gelecek maçlar için hazırlıklarını sürdürecek. Ligdeki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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