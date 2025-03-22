Nesine 3. Lig'de 25. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. İşte gruplara göre alınan sonuçlar.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:42
Nesine 3. Lig'de 25. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig 25. Hafta Maç Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla birlikte Nesine 3. Lig'in 25. haftası sona erdi. Farklı gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekildedir:

1. Grup Sonuçları

- HG Hospital Kahramanmaraşspor - Artvin Hopaspor: 0-1
- Anadolu Üniversitesi - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0
- Muşspor - Karşıyaka: 1-1
- Ergene Velimeşespor - Düzce Cam Düzcespor: 2-0
- Bursaspor - Kırşehir Futbol SK: 4-0
- Belediye Kütahyaspor - Kemerkent Bulvarspor: 1-2
- Tokat Belediye Plevnespor - Kuşadasıspor: 3-0
- Silifke Belediyespor - 23 Elazığ FK: 1-0

2. Grup Sonuçları

- Adıyaman FK - Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-3 (Hükmen)
- Nevşehir Belediyespor - Tire 2021 FK: 0-2
- Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Etimesgut SK: 4-0
- Uşakspor - Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 2-1
- Fatsa Belediyespor - Silivrispor: 1-1
- Balıkesirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
- T. Metal 1963 Spor - Muğlaspor: 0-4
- İnegöl Kafkasspor - Yurt Et Amasyaspor: 2-1

3. Grup Sonuçları

- Küçükçekmece Sinopspor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-2
- Pazarspor - 52 Orduspor: 2-1
- Viranşehir Belediyespor - Osmaniyespor: 2-0
- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Bayburt Özel İdarespor: 0-0
- 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0
- Çankayaspor - Alanya 1221: 1-1
- Aliağa Futbol AŞ - Çorluspor 1947: 1-0
- Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurduspor: 2-0

4. Grup Sonuçları

- İzmir Çoruhlu FK - Kolibri Ağrı 1970 SK: 2-3
- Niğde Belediyesispor - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 4-2
- Orduspor 1967 - Kırıkkale FK: 1-2
- Mardin 1969 - Zonguldakspor: 2-0
- Denizlispor - Sebat Gençlikspor: 1-2
- Polatlı 1926 - Solwie Enerji Erciyes 38: 3-1
- Bursa Nilüfer Futbol SK - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
- 7 Eylül Turgutlu 1984 - Edirnespor: 0-2

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