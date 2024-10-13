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Nesine 3. Lig'de Altıncı Hafta Heyecanı: Muğlaspor ve Ayvalıkgücü Lider

Nesine 3. Lig altıncı haftasında Muğlaspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor liderliği ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:21
Nesine 3. Lig'de Altıncı Hafta Heyecanı: Muğlaspor ve Ayvalıkgücü Lider

Futbolda Heyecan Doruğa Ulaşırken

Nesine 3. Lig'in altıncı haftası geride kalırken, 2. Grup'ta Muğlaspor ve 3. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor liderlik koltuğuna oturdu. Göz kamaştıran mücadeleler, takımların performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar sundu.

2. Grup Puan Durumu

Altıncı hafta sonunda 2. Grup'ta oluşan puan durumu şu şekilde:

  • 1. Muğlaspor: 6 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, 14 puan
  • 2. Silivrispor: 6 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 13 puan
  • 3. Uşakspor: 6 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 13 puan

3. Grup Puan Durumu

3. Grup'taki takımların puan durumu ise şöyle şekillendi:

  • 1. Ayvalıkgücü Belediyespor: 6 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 13 puan
  • 2. Küçükçekmece Sinopspor: 6 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, 8 puan
  • 3. Aliağa Futbol: 6 maç, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet, 7 puan

İlk altı haftanın ardından takımlar arasındaki bu kıyasiye rekabet, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda takımların performansları büyük merak uyandırırken, liderler bu haftaki zorlu mücadelelere hazırlanıyor.

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