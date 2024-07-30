Neslihan Yiğit Arın'dan Paris 2024'te İlk Galibiyet

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen müsabakalarına heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Arın, La Chapelle Arena'da gerçekleşen oyunlarda Perulu rakibi Ines Lucia Castillo ile karşılaştı.

Heyecan Dolu Karşılaşma

Neslihan Yiğit Arın, J Grubu’ndaki ikinci maçında Castillo'yu 2-0’lık skorla mağlup ederek turnuvanın ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada 21-16 ve 21-17’lik setler ile rakibini alt eden Arın, performansı ile dikkat çekti.

Bir Üst Tura Çıkma Şansı

Neslihan'ın bir sonraki tura geçme durumu, Japon oyuncu Aya Ohori ile Ines Lucia Castillo arasındaki maçın ardından netlik kazanacak. Bu durum, Arın'ın olimpiyatlardaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.