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Nesrin Baş'ın Paris 2024 Olimpiyatları Sonrası Mesajı

Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024'te son 16 turunda elendi, hedefini 2028 Los Angeles Olimpiyatları olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:50
Nesrin Baş'ın Paris 2024 Olimpiyatları Sonrası Mesajı

Paris 2024'te Milli Güreşçi Nesrin Baş'ın Hedefleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Türk spor camiasında çeşitli duygulara neden oldu. Son 16 turunda elenen milli güreşçi Nesrin Baş, bu üzücü sonuca rağmen geleceğe umutla bakıyor.

Son Müsabaka ve Karşılaşma Bilgileri

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen mücadelesinde Nesrin, kadınlar 62 kilo kategorisinde ABD'li Kayla Colleenn Miracle'a 12-2 mağlup oldu. Miracle, finale çıkamayınca Nesrin'in repesaj şansı da sona erdi.

Duygusal Anlar ve Teşekkür Mesajı

Müsabakanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Nesrin Baş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat tarafından teselli edildi. Baş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben elimden geleni yaptım ama bazen olmuyor. Burada olmak da gerçekten gurur verici. Çalıştım, emek verdim ama bazen nasip olmayınca olmuyor. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkeme ve Beşiktaş'ıma altın madalyayı getireceğime inanıyorum. Emek veren, dua eden herkese çok teşekkür ederim."

Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın Destek Mesajı

Hasan Arat, Nesrin'in başarılarına değinerek, "Nesrin, Beşiktaş'ın ve Türk Milli Takımı'nın önemli sporcusu. Bugün burada olduğu için teşekkür ediyorum. İsveç Kralı'yla birlikte senin maçını izledik. Sen dünyada ilk 16'nın içindesin. Los Angeles 2028'de seni büyük başarılarla yeniden görmek istiyoruz," dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları serbest stil güreş müsabakaları Champ De Mars Arena’da yapıldı....

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları serbest stil güreş müsabakaları Champ De Mars Arena’da yapıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (ortada), milli güreşçiler Nesrin Baş ve Taha Akgül'ün müsabakalarını, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf (solda) ile birlikte takip etti.

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