Nevşehir Belediyespor, Selçuklu Belediyespor'u Geçerek Finale Yükseldi

Nevşehir Belediyespor, play-off yarı finalinde Selçuklu Belediyespor'u mağlup ederek Metpack Alanya Yıldızları ile şampiyonluk için karşılaşacak.