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Nevşehir Belediyespor, Selçuklu Belediyespor'u Geçerek Finale Yükseldi

Nevşehir Belediyespor, play-off yarı finalinde Selçuklu Belediyespor'u mağlup ederek Metpack Alanya Yıldızları ile şampiyonluk için karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 19:17
Nevşehir Belediyespor, Selçuklu Belediyespor'u Geçerek Finale Yükseldi

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig Play-Offları

Nevşehir Belediyespor, Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde Selçuklu Belediyespor'u mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma, normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanmasının ardından sonuç belirleme atışlarına gitti. Bu zorlu mücadelede Nevşehir Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup etti.

Maçın Detaylarına Göz Atalım

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısında Selçuklu Belediyespor, Mehmet Aydın ve Abdulsamet Keleş'in attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise Nevşehir Belediyespor, Onur Açıkgöz'ün attığı iki golle maçı uzatmaya taşımayı başardı.

Sonuç belirleme atışlarına geçildiğinde Nevşehir Belediyespor, bu kritik anlarda rakibine üstünlük kurarak finale adını yazdırdı.

29 Mayıs Perşembe günü Nevşehir Belediyespor, şampiyonluk için Metpack Alanya Yıldızları ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada, sonuç belirleme atışları, hokeyde oyuncunun kaleye 23 metre mesafeden top sürerek 8 saniye içinde kale önü çizgisinden şut çekmesiyle gerçekleştirilmekte.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, normal...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, normal süresi 2-2 eşitlikle biten karşılaşmada Selçuklu Belediyespor'u sonuç belirleme atışlarında 3-2 geçerek finale yükseldi.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, normal...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, normal süresi 2-2 eşitlikle biten karşılaşmada Selçuklu Belediyespor'u sonuç belirleme atışlarında 3-2 geçerek finale yükseldi.

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