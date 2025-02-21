Nevşehir'de 50 Ülkeden 350 Masa Tenisçi Madalya İçin Yarıştı

Nevşehir'de Kapadokya Uluslararası Müsabakaları Tamamlandı

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları başarıyla sona erdi. Müsabakalar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Dünya Masa Tenisi Federasyonu ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

TMTF Başkanı'ndan Değerlendirme

TMTF Başkanı Kerim Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uluslararası bir organizasyon düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Koç, "Yurt dışında bu tür organizasyonlar genelde milli takım oyuncularına kapalı iken; yurt içinde düzenlendiğinde birçok genç sporcunun katılımı sağlanabiliyor. Sporcuların tecrübe kazanması açısından bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Gelecek yıllarda İstanbul ve farklı illerde de benzer etkinliklerin düzenlenebileceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Bu yıldaki müsabakalara toplamda 50 ülkeden 350 sporcu katılarak hem bireysel hem de takım kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

Koç, Nevşehir'deki bu organizasyonun yalnızca sporcular açısından değil, spor turizmi açısından da faydalı olduğunu belirtti.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda 50 ülkeden 350 sporcu, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda 50 ülkeden 350 sporcu, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.